La red de gimnasios Smartfit informó que ganó 60 millones de dólares (mdd) en el primer semestre del año, un 28% más que en el mismo período del año anterior, apoyada en su creciente expansión en América Latina.

La facturación neta creció un 33%, hasta los cerca de 635 millones de dólares, según el balance presentado por la empresa brasileña.

El resultado bruto de explotación, medido por el indicador ebitda, fue de 200 millones de dólares aproximadamente, con un incremento del 32%.

Smartfit afirmó que espera cumplir su meta de inaugurar entre 340 y 360 nuevos gimnasios este año. Foto: Smartfit

El número de gimnasios llegó a 1 mil 819 unidades en 15 países latinoamericanos, con un incremento interanual de 19%, y el número de clientes alcanzó 5.1 millones, lo que supone un aumento del 11%.

Smartfit crece 19% en México

En el último año, la red de gimnasios de Smartfit creció un 16% en Brasil, mientras que se expandió un 19% en México, su segundo mercado, y un 23 % en el resto de América Latina.

La empresa brasileña cerró el mes de julio con 145 nuevos gimnasios en obras y contratos firmados para inaugurar otras 138 unidades a la red, en su mayoría en 2025.

Smartfit afirmó que, con estos números, espera cumplir su meta de inaugurar entre 340 y 360 nuevos gimnasios este año, de los cuales el 80% son propios y el resto, franquías.

