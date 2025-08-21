Más Información
Como parte de las nuevas disposiciones que restringen la participación de los privados en ciertas áreas del sector minero, la Secretaría de Economía emitió tres órdenes de exploración para que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) realice trabajos de investigación en zonas específicas a fin de identificar, evaluar y cuantificar posibles yacimientos de minerales.
La búsqueda de oro, cobre, plata, plomo, zinc, molibdeno y tungsteno se hará en Delia en Sonora, en La Soledad, que abarca los estados de Sinaloa y Durango, así como en Las Granadas en el Estado de México.
La dependencia afirmó que “las órdenes precisan que el organismo público descentralizado deberá entregar un informe escrito sobre los resultados obtenidos de los trabajos de investigación, y se dan en el nuevo marco legal que otorga la exclusividad de los trabajos al SGM, sin participación de particulares...”.
El Servicio Geológico Mexicano podrá utilizar estas órdenes de exploración por tiempo indefinido y ello no implica el otorgamiento de una nueva concesión.
En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que existen indicios de que puede haber minerales por lo que el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, Fernando Aboitiz Saro, dijo que “explorar es conocer el valor del subsuelo y planificar el uso responsable de los minerales esenciales para la vida moderna”.
Consideró que “en una época en que el mundo avanza hacia la transición energética, contar con información precisa sobre los minerales requeridos para ello nos permite impulsar la innovación, el desarrollo sostenible y la planificación territorial; es el detonante económico para generar prosperidad compartida”.
