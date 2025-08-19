A pesar de que el gobierno de Estados Unidos mantiene su política de incrementar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio y sus derivados, como son los empaques, se espera reabrir el Comité de América del Norte para el Comercio de Acero (NASTC por sus siglas en inglés).

Si bien, existe la intención de reabrirlo, aún no tiene fecha la reapertura de dicho comité que dejó de reunirse desde que se impusieron aranceles, al acero bajo la sección 232, es decir, por supuestas cuestiones de seguridad nacional, en el 2018, en la primera administración de Donald Trump, dijeron fuentes del sector.

El Comité llevaba años suspendido por el arancel de 25% al acero y de 10% al aluminio que entró en vigor en el 2018 y que se eliminó para México en noviembre del 2020.

La decisión la confirmó, a Bloomberg, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, quien dijo que "es algo que Estados Unidos ve con muy buenos ojos, y nosotros también, porque tenemos que trabajar de la mano".

Agregó que "estamos considerando una serie de prácticas comerciales para fortalecernos como región, protegernos como región y trabajar juntos en una política común que fortalezca nuestras industrias".

Aranceles de EU al acero y aluminio.

En paralelo con otras acciones como el cierre de acereras asiáticas inexistentes, que dan una dirección de operación, pero que no tienen ninguna operación siderúrgica real y funcionan como empresas fachada para importaciones extranjeras ilegales.

De esas empresas aproximadamente el 40% tenían que ver con operaciones de China, el 10% de India y 6% de Irán.

El funcionario dijo que quieren incrementar el consumo nacional de acero en la industria de la construcción, a fin de compensar una probable caída de las exportaciones siderúrgicas a EU en un porcentaje de 5 a 10%, de acuerdo con Bloomberg.

EU publica imposición de aranceles a 407 fracciones en acero y aluminio

Aunque Gutiérrez Romano dijo que México está en la negociación para que disminuyan los aranceles al acero y aluminio mexicanos, hoy se dio a conocer en la publicación oficial estadounidense, el Federal Register, que se imponían aranceles a 407 fracciones arancelarias en que se agrupan derivados de esos dos metales.

En la publicación se dijo que el arancel de 50% se extenderá a productos agrupados en 407 fracciones arancelarias al porcentaje de acero y aluminio que tengan las medicinas, productos para limpieza, lubricantes, cosméticos, tetrapack, así como manufacturas de aluminio, lo que, de acuerdo con especialistas, tiene que ver con empaques.

La Casa Blanca expuso que se evaluará el valor del contenido de acero o aluminio en cada producto para consumo doméstico.

La lista incluye a: leche y productos lácteos, preparaciones alimenticias diversas, combustible, minerales, aceites minerales y productos de su destilación, productos químicos orgánicos e inorgánicos como gases nobles, hidrógeno, hidrocarburos cíclicos.



Productos farmacéuticos, extractos para curtir o teñir, tintes, pigmentos y pinturas, colores para artistas, pinturas de acuarela, cementos de resina.

Así como perfumes, agua de tocador, productos de maquillaje y cuidado de la pial, productos para el cuidado del cabello, lacas, preparaciones para afeitar, desodorantes.

Preparaciones orgánicas para el lavado de la piel, detergentes, limpiadores, aceites, abrillantadores y preparaciones para calzado, muebles y carrocería de vehículos.

Adhesivos a base de caucho, plaguicidas, herbicidas, desinfectantes, preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, puertas, ventanas y sus marcos de plástico, derivados del aluminio.

Hojas de sierra, cizallas, cortadores de tubos, herramientas como destornilladores, alicates, martillos, llaves y brocas intercambiables para taladros, cuchillos, hojas y sus partes, como cuchillos de mesa y navajas, entre otros.

