El tren suburbano que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará operando a inicios de 2026, de acuerdo con Maximiliano Zurita, director general de CAF, México, empresa que trabaja en la construcción de este proyecto del gobierno federal.

"La idea es que los trabajos se cuenten prácticamente concluidos en diciembre, así que podríamos estar pensando que por esas fechas se podría empezar a tener pruebas para operar y que enseguida pueda entrar el tren al aeropuerto.

"Normalmente se lleva un poco más de un mes, pero estamos viendo la manera de recortar lo más que se pueda evidentemente cuidando todos los aspectos de seguridad porque lo más importante es eso, dependerá de las decisiones que tome en este caso la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario", comentó en el marco de la vigésimo segunda edición del Expo Rail, organizado por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.

El ejecutivo explicó que las razones del retraso se fundamentan en los bloqueos sociales que ha tenido el proyecto, además de las obras complementarias que se le sumaron conforme fue avanzando, como los puentes vehiculares y especialmente el patio de maniobras del ferrocarril de carga que se tuvo que adecuar por la operación del nuevo ramal de pasajeros.

Además, Zurita señaló que el proyecto va a enfrentar un sobrecosto, el cual no se ha determinado hasta el momento por los retrasos que ha tenido y las actualizaciones por inflación.

Se retrasa el tren al AIFA

Este proyecto ferroviario también ha enfrentado retrasos como otras obras similares. Incluso en agosto pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había señalado que sería en diciembre de 2025 cuando se iba a inaugurar esta obra para conectar el aeropuerto que se inauguró en 2022.

Pero la obra ha enfrentado dificultades operativas en la construcción, ya que incluso su inauguración se esperaba en 2023 originalmente e iba a tener un costo de 25 mil millones de pesos.

En la inauguración del evento, Francisco Fabila presidente de la AMF recordó lo importante que ha sido el desarrollo del sector para impulsar la economía y la industria.

Apuntó que el ferrocarril de carga ha ganado participación en el transporte de mercancías de 25 a 27% y que ya se trabaja para integrar el sistema férreo con el Tren Maya de carga, el cual inició la construcción de las instalaciones de terminales entre abril y agosto.

