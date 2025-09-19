Tultepec, Méx.— Como parte de las acciones complementarias de la ampliación del Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a un costado de la estación Teyahualco, el gobierno federal construye tres sifones, que son obras hidráulicas que ayudarán a evitar inundaciones, explicó el vecino Jonathan García.

En el sitio están trabajando los ingenieros y obreros para habilitar la infraestructura que permitirá conectar al drenaje profundo y, con ello, impedir afectaciones a la comunidad en temporada de lluvias. “Es una de las solicitudes que les hicimos, que nos ayudarán, porque históricamente la comunidad no tenía drenaje y lo que nos explican los ingenieros es que con los sifones esto va a quedar mejor”, dijo García.

Dos de los tres sifones que se construyen se ubican del lado de la avenida Recursos Hidráulicos y el otro en la avenida Doctores, lo que ha causado el cierre de esta última vialidad, en su conexión por encima de la vía del tren. Sin embargo, hay trabajadores apoyando a dar vialidad y avisando cuando realizan maniobras con la maquinaria pesada.

“Con el drenaje y la obra del sifón, en teoría, ya no debemos de inundarnos, esperamos que quede bien. La verdad van bien con las obras por las que estuvimos luchando porque, como les dijimos siempre, no estábamos en contra del proyecto, sino en contra de las afectaciones y no queríamos que se fueran sin antes resolvernos. Pero ahí van”, puntualizó el vecino.

En la estación Teyahualco, la cual es la tercera del Tren México-AIFA hay obreros arriba de andamios colocando paneles de metal alrededor, que son el revestimiento de la estructura. Esta es la última que están terminando de construir las autoridades federales, al haber estado detenida de marzo a julio de este año por protestas vecinales.