Debido a la eliminación de las planillas disidentes ante la elección de un nuevo líder sindical y a que la única propuesta aprobada fue la de Ricardo Aldana Prieto, actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se perfila una reelección en dicha organización.

“Imagínense conseguir en tres días la documentación, hay que reunir a las personas de Salamanca, Chihuahua, Guanajuato, Poza Rica, Minatitlán, Tabasco, Ciudad del Carmen, Salina Cruz, de las 36 secciones, es algo imposible.

“No tenemos los recursos económicos para viajar y recabar las firmas y documentos originales, tenemos compañeros en plataformas. Es una elección a modo desgraciadamente, se van a salir con la suya. Ya estamos platicando con abogados y asesores, vamos a hacer lo legal, vamos a impugnar”, dijo Fred Navarro López, de la planilla blanca.

Este domingo el STPRM informó que se daría hasta este lunes a las 16 horas la fecha límite para presentar la documentación física y original de los 146 funcionarios propuestos para encabezar el sindicato.

Pero el STPRM señaló que las planillas disidentes no habían entregado la documentación completa dejando solo válida la correspondiente a Aldana Prieto quien está ligado al finado Carlos Romero Deschamps.

De conformidad con el comunicado emitido por la Comisión Nacional Electoral, se amplía el periodo para entrega de documentación de registro de planillas, por lo que a su vez, el inicio de campaña se difiere para el día 15 de octubre.



Nuevo dirigente petrolero estará en el cargo hasta 2030

Con esta elección se decide el nuevo líder sindical para el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2030.

“No se pusieron de acuerdo los líderes disidentes e incluso no llenaron las plantillas, lo que habla de que no buscan un cambio positivo para todos sino el poder, no hubo unión”, reiteró Polo Solís, trabajador de Pemex.

No obstante, los requisitos para dar de alta una planilla fueron difíciles de cumplir considerando que la convocatoria se publicó el 7 de octubre y los trabajadores tuvieron casi una semana para reunir la información.

Para poder registrar una plantilla se debían cumplir varios requisitos, siendo el primero, ser socio activo del STPRM.

Luego estaban los requerimientos básicos de ser mayores de 25 años; ser trabajadores de planta, con una antigüedad mínima de diez años; presentar recibos de pago de nómina de los últimos 2 periodos.

También, la convocatoria que firmó Aldana Prieto solicitaba presentar la aceptación autógrafa de cada uno de los aspirantes para participar en la planilla a registrarse, entre otros requisitos.

Al final, la disidencia del sindicato pide mayores beneficios para todos los trabajadores en salud, prestaciones, salarios y seguridad, y que haya una representación más beligerante ante el nuevo gobierno y los directivos de la petrolera.

En la operación de la empresa, los retos son diversos, una deuda de 100 mil millones de dólares, compromisos financieros con proveedores en aumento, más tomas clandestinas, más accidente y derrames, más juicios laborales, mayor ineficiencia en el Sistema Nacional de Refinación y la puesta en marcha de una nueva reforma energética.

Desde el 14 al 26 podrá hacer campaña, el 27 es de veda, y el 28 de octubre son las elecciones con resultados esperados el mismo día.

