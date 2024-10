Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron en las instalaciones del sindicato para pedir la renuncia de su dirigente, Gilberto González Pimentel, a quien acusaron de negociar acuerdos de las leyes secundarias con Morena.

Carlos Ávila, secretario de juzgado del primer circuito, hizo un llamado a los diversos actores políticos, sobre las mesas de trabajo a las que acude González Pimentel, ya que son inválidas las negociaciones, al no representar a la base trabajadora del Poder Judicial.

“El secretario general, Gilberto González Pimentel, pretende eludir y evitar darnos la cara, en su lugar se esconde como el pillo que es, negocia en lo oscuro con el oficialismo, las pretendidas leyes secundarias a la mal llamada reforma judicial. Hoy como trabajadores dignos del Poder Judicial de la Federación, denunciamos públicamente a Gilberto González y declaramos públicamente que no nos representa”, aseguró.

Además, Ávila explicó que los trabajadores del Poder Judicial van a exigir una auditoría y rendición de cuentas de las cuotas, destacó que el secretario general lucró con dicho recurso económico.

“Hemos sido traicionados, este sindicato nos engañó como trabajadores, quien lucró con nuestras cuotas, ha obtenido un beneficio ilícito a costa de las cuotas sindicales de los trabajadores. Gilberto Pimentel, pretender eludir y no da la cara”, afirmó.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJF, pidió al líder sindical su renuncia, ya que no representa las exigencias de los agremiados y solo actúa en beneficio personal y no está defendiendo a integrantes del Poder Judicial.

Asimismo, señaló que el secretario general tiene un total desconocimiento de los derechos laborales y no sabe cómo va afectar la reforma judicial a los trabajadores.

“No tiene la más remota idea de la manera en que está reforma nos va afectar verdaderamente, no nos está defendiendo lo que pretende es obtener un beneficio personal, no podemos determinarlo a ciencia cierta, lo que sí podemos ver de manera palpable es que él no nos está defendiendo. Gilberto se ha limitado a decir que con el artículo décimo transitorio se están protegiendo nuestros derechos ante un total desconocimiento de las leyes laborales y burocráticas”, aseveró.

