El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) cerró este jueves el registro de plantillas para renovar su secretaría general y comité ejecutivo, dejando encaminada una posible reelección del actual titular, Ricardo Aldana Prieto, quien fue parte del círculo cercano del líder histórico Carlos Romero de Deschamps.

El plazo cerró a las 16 horas del centro de México y EL UNIVERSAL pudo confirmar que se habían registrado Aldana Prieto y Martín Morales Barrera. Sin embargo, al cierre de la edición seguía pendiente información respecto a si se habían anotado otros aspirantes.

Trabajadores interesados en las elecciones del sindicato criticaron el procedimiento para elegir al comité ejecutivo para el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2030.

“No se pusieron de acuerdo los líderes disidentes e incluso no llenaron las planillas, lo que habla de que no buscan un cambio positivo para todos, sino el poder, no hubo unión”, acusó en redes sociales horas antes del cierre de registros el trabajador Polo Solís.

Y es que para poder registrar una planilla se debían cumplir varios requisitos, siendo el primero ser socio activo del STPRM.

Luego estaban requerimientos básicos de ser mayores de 25 años, ser trabajadores de planta, con antigüedad mínima de 10 años, así como presentar los últimos dos recibos de pago de nómina.

La convocatoria que firmó Aldana Prieto también solicitaba presentar la aceptación autógrafa de cada uno de los aspirantes para participar en la planilla a registrarse.

Sin embargo, esas planillas debieron estar conformadas por 73 nombramientos propuestos y suplentes para los diversos cargos.

Además, la convocatoria solicitaba que en las planillas se debía cumplir la representación proporcional en razón de género en miembros titulares y suplentes, conforme la proporcionalidad del padrón registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral correspondiente al segundo trimestre de este año, cuya membresía es de 91 mil 759 socios activos, correspondiendo a 27 mil 224 mujeres y 64 mil 535 hombres.

La queja de los disidentes también se fundamentó bajo el argumento de que la convocatoria fue emitida el 7 de octubre pasado y sólo se dieron tres días para conformar una planilla.

Entre hoy y el próximo domingo, la Comisión Nacional Electoral del STPRM va a determinar la procedencia o no de los registros.

Mientras tanto, la definición de la secretaría general del sindicato se ha llenado de polémicas y escándalos, como el de hace unos días, cuando un exempleado, Rubén Choreño, tomó las instalaciones por la fuerza, alegando haber ganado el puesto en 2019 y saliendo con una golpiza directo al hospital, apuntando quejas a la administración actual.

Al final, la disidencia del sindicato pide mayores beneficios para todos los trabajadores en rubros como salud, prestaciones, salarios y seguridad, así como una representación más beligerante ante el nuevo gobierno y los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la operación de la empresa petrolera estatal los retos son diversos, como una deuda de 100 mil millones de dólares, compromisos financieros con proveedores en aumento, más tomas clandestinas, casos de accidente y derrames al alza, así como crecientes juicios laborales, mayor ineficiencia en el Sistema Nacional de Refinación y la puesta en marcha de una nueva reforma energética.

Del 14 al 26 de octubre los aspirantes podrán hacer campaña, el 27 es de veda, y el 28 se realizarán las elecciones, cuyos resultados se esperan ese mismo día.

