Para reconocen la labor, compromiso y dedicación de empresas, organismos, instituciones y líderes en el cuidado al medio ambiente, su aporte a la sociedad y por su buena gestión en las políticas de gobernanza, se entregaron los “Premios Ganar-Ganar”.

El presidente de la Revista Ganar-Ganar, Klaus Gérman Phinder, recordó que con estos galardones se promueven en México los criterios ASG (Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza).

En la XXIII edición de los Premios Ganar-Ganar Gérman Phinder y Federico J. Morales Perret, socios-fundadores reconocen la labor y dedicación de empresas, organismos, instituciones y líderes para promover y lograr una mayor conciencia y mejora en la gestión de las políticas Ambientales, Sociales y de Gobernanza de las organizaciones del país.

Lee también Secretario de Hacienda prevé sólido crecimiento económico en 2026; finanzas públicas y reservas respaldan proyección

Las ocho categorías restantes correspondieron a los siguientes ganadores: por “Mejor Entrevista de portada” el galardonado fue Nino Liaño, CEO de BajaFerries, por su compromiso y liderazgo en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades donde la empresa lleva a cabo sus operaciones.

Por el “Mejor caso de medio ambiente y economía circular, Jesús Padilla Zenteno, presidente y director general de Grupo CISA, en reconocimiento a su labor por impulsar la electromovilidad para fomentar un transporte público sostenible y libre de contaminación.

El premio por “Mejor caso de responsabilidad social” se entregó a la Fundación Telmex-Telcel, por su Programa Becas de Excelencia.

Lee también Industria textil exige reforzar combate al "huachicol textil"; Aduanas alista medidas contra ingreso ilegal

Por el “Mejor caso de gobernanza” obtuvo el premio Sergio Contreras Pérez, presidente Ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

El premio por el “Mejor evento de responsabilidad social” lo recibió Danone México, por la presentación del libro “El futuro sostenible de la leche en México” y fue la presidenta de Latinoamérica y directora genersl de dicha firma, Silvia Dávila Kreimerman, la designada para recibir la escultura de la presea.

Lee también Altagracia Gómez advierte alta mortalidad de Pymes por exceso de burocracia; tardan más en cumplir requisitos que en sobrevivir, señala

Se premió por la “Mejor investigación de responsabilidad social” a Francisco Ramírez Moreno, experto en compliance y sostenibilidad, creador de la Plataforma Radar4.0 .

La presea por el “Mejor Anuncio ambiental” la obtuvo Grupo Modelo, por su compromiso con la responsabilidad social y protección del medio ambiente, reflejado en cada uno de sus programas.

Por el “Mejor anuncio de gobernanza” la empresa Fincomún obtuvo el premio.

En esta ocasión, el Premio Especial “Rubén Aguilar Monteverde” se le otorgó a la historiadora Cándida Fernández de Calderón por su labor a favor de la cultura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm