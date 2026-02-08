La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informó que el 30 de enero pasado se registró un incidente de seguridad de la información, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, así como los planes de contingencia y continuidad del negocio.

“La información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público.

Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas”, dijo el organismo en un comunicado.

Lee también Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Según el organismo regulador de la industria de seguros, en cuanto a las cédulas vigentes se otorgará una ampliación de su vigencia hasta el día 28 de febrero.

“La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza.

La CNSF reitera su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia en la rendición de cuentas”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss