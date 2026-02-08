Más Información

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

La (CNSF) informó que el 30 de enero pasado se registró un de la información, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, así como los planes de contingencia y continuidad del negocio.

“La información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público.

Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas”, dijo el organismo en un comunicado.

Lee también

Según el organismo regulador de la industria de seguros, en cuanto a las cédulas vigentes se otorgará una ampliación de su hasta el día 28 de febrero.

“La CNSF llevará a cabo las correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza.

La CNSF reitera su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia en la rendición de cuentas”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]