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El periodo vacacional por la ha concluido. A partir de este domingo 12 de abril, distintas personas se alistan para retomar sus actividades y regresar a sus domicilios, después de que múltiples familias optaron por descansar durante estos días en distintos destinos turísticos alrededor del país.

Sigue aquí el minuto por minuto de las carreteras y entradas federales, así como los cierres parciales o totales de circulación.

Economía 11:30 AM

Por accidente vial, se registra cierre parcial en la circulación de la carretera Cd. Valles-San Luis Potosí, a la altura del Cerrito de la Cruz, cerca del km 104+200.


Economía 11:16 AM

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llama a moderar la velocidad y conducir con tranquilidad, primordialmente en la México-Cuernavaca. En caso de requerir auxilio vial, pone a disposición de los conductores el número 074.


Reportan cierre parcial por accidente vial en la circulación de la carretera Tuxpan-Tampico, en Veracruz, cerca del kilómetro 154+500, con dirección a Tuxpan. Foto: GN Carreteras
Reportan cierre parcial por accidente vial en la circulación de la carretera Tuxpan-Tampico, en Veracruz, cerca del kilómetro 154+500, con dirección a Tuxpan. Foto: GN Carreteras

Economía 11:06 AM

Guardia Nacional Carreteras reporta un cierre parcial por accidente vial en la circulación de la carretera Tuxpan-Tampico, en Veracruz, cerca del kilómetro 154+500, con dirección a Tuxpan.


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em/LL

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