La industria textil-confección espera que se reduzca la entrada ilegal de importaciones a través de Recintos Fiscalizados Estratégicos, con la nueva disposición gubernamental que impide se utilicen dichas instalaciones para ingresar mercancía del exterior.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Rafael Torre Lamuño, dijo que se publicó, hace unos días, la Primera Modificación al Anexo 29 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026 (Segunda versión anticipada), publicación que representa un paso para prevenir el ingreso ilegal de mercancías al territorio nacional.

Expuso que, esperan que en el segundo semestre de este año se vean los resultados de esta medida, pero también del alza arancelario que se hizo contra productos asiáticos o de países con los que no tenemos tratado de libre comercio.

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Comentó que tras el decreto para reducir las importaciones asiáticas que entraban como importación temporal en el 2024, crecieron las importaciones de productos del sector textil-confección en 600%, a través de los Recintos Fiscalizados Estratégicos y por eso se tomó la medida de impedir su importación por esa vía.

“Vamos a empezar a ver resultados positivos, porque no solamente estamos trabajando en la prevención del contrabando en lo que son las aduanas, sino también estamos generando una reactivación del mercado interno a través de compras públicas con mayor contenido nacional”, explicó Torre Lamuño a EL UNIVERSAL.

Representantes de la industria textil trabajan “muy puntualmente con la Secretaría del Buen Gobierno para lo que son productos del sector hospitalario, ropa hospitalaria, ropa de cama y quirúrgica en lo que son pedidos muy importantes que de acuerdo a la nueva Ley de Adquisiciones tienen que tener al menos un 65% de contenido nacional”.

Torre Lamuño comentó que esto permitirá que se revierta la situación actual de las empresas del sector porque "muchas de nuestras fábricas están trabajando al 60%, 70% de su capacidad”, que son alrededor de 8 mil 145 unidades.

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Sobre el impacto que tuvo el incremento arancelario que inició el gobierno mexicano en enero pasado contra los productos asiáticos o de países con los que no tenemos tratado comercial, el líder de la industria textil dijo: “...Vamos mejorando ligeramente, pero los números todavía no son favorables, o sea, hay mucho trabajo por hacer”.

Añadió que a pesar de las acciones que implementó el gobierno mexicano “seguimos con un problema fuerte de subvaluación en las aduanas, donde casi el 53% de las importaciones entran de manera subvaluada, es decir, a diferentes precios que no tienen nada que ver con los precios de referencia. Y bueno, estamos trabajando para poner medidas que deben de dar resultados en los próximos meses”.

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