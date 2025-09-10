La productividad laboral en México, uno de los principales factores para combatir la inflación en el país, retrocedió durante el periodo de abril-junio del presente año, debido al menor dinamismo en el sector agropecuario y servicios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía por hora trabajada, que resulta de la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país registró un retroceso de 0.4% en el segundo trimestre de 2025 respecto al periodo inmediato anterior.

Durante el periodo de abril a junio del presente año, la productividad laboral en las actividades agropecuarias retrocedió 4.3% respecto al trimestre inmediato anterior; en los servicios bajó 0.4%; en tanto que en la industria permaneció sin cambios relevantes.

Empresas manufactureras aumentaron 1.6% en el segundo trimestre de 2025. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Al interior de la industria, la productividad de las empresas manufactureras aumento 1.6% en el segundo trimestre de 2025; mientras que en las firmas constructoras se observó un incremento de 1.6%, luego del retroceso de 4.2% observado en el periodo inmediato anterior.

En el caso del sector servicios, la productividad laboral de las empresas comerciales al por menor retrocedió 0.1%, al mayoreo bajó 2.4%, en tanto que los servicios privados no financieros avanzaron 0.5% en el periodo de referencia.

Por lo que se refiere al costo unitario de la mano de obra, en las empresas manufactureras y en las constructoras disminuyó 1.0% respectivamente durante el segundo trimestre de 2025 respecto a los primeros tres meses del año.

Mientras que en los servicios privados no financieros reportó un alza de 1.3%, así como en las empresas comerciales al por mayor y al por menor, aumentó 2.9% y 1.5% en cada caso.

