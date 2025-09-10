Apple, la tercera empresa más valiosa por capitalización bursátil, cayó 1.5% en la bolsa de valores de Nueva York, la tercera baja seguida y la más profunda desde el pasado 20 de agosto.

En tres sesiones, la compañía que confundó Steve Jobs borró el equivalente a 80 mil millones de dólares en valor de mercado, o 1.5 billones de pesos.

La pérdida llegó después de que en su tradicional Apple Event, la firma presentó a los nuevos integrantes en su abanico de smartphones: la familia del iPhone 17 y el iPhone Air, de apenas 5.6 mm de grosor. Para México, una de las principales novedades es que ninguno será compatible con SIM físicas.

El modelo estándar operará con el chip A19, contará con sistema de dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles (MP) y la capacidad de su batería promete hasta 30 horas de reproducción de video; su costo inicia en 19 mil 999 pesos. Asimismo, desaparece la opción de 128 GB en cualquiera de sus versiones.

Y si hablamos de las versiones Pro y Pro Max, estos están equipados con chip A19 Pro, incorporan un teleobjetivo de 48 MP y ofrecen zoom óptico de 0.5 a 8x. En el caso del iPhone 17 Pro Max, otras características destacables son la versión de 2 TB (cuyo precio de salida rebasa 50 mil pesos) y la batería de mayor duración en la historia de los smartphones de Apple: hasta 39 horas de reproducción de video; en parte, ese hito se debió a la eliminación de la bandeja para tarjeta SIM.

Sobre el iPhone Air, la empresa aseguró que, a pesar de su diseño compacto, ostenta un poder de procesamiento equivalente “al de una MacBook Pro”. Su pantalla es de 6.5 pulgadas, carece de ultra gran angular y el alcance de su zoom es similar al del iPhone 16e, por ejemplo.

La preventa a nivel nacional arrancará el 12 de septiembre, a las 6 horas (tiempo del centro de México); la venta general se habilitará el 19 de este mes.

Estos anuncios y la ausencia de innovaciones en inteligencia artificial, contribuyeron a que las acciones cayeran.