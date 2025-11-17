Más Información

Diputados faltan… hasta en home office

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Trump: ¿estadista o sembrador de conflictos?

América Femenil elimina a Chivas y se adueña del Clásico Nacional; enfrentará a Tigres en la final del Apertura 2025

Linkin Park úne a fans en el Corona Capital 2025; regresará a la CDMX el próximo año con gira mundial

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

La divisa mexicana en los abre alrededor de 18.33 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.14% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de .

En la sesión overnight, elmostró volatilidad al alza. Hoy, el peso retrocede ante un menor apetito por el riesgo en los mercados, mientras que el billete verde recupera terreno. En México las instituciones financieras suspenden este lunes por ser feriado.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.12%. El euro baja 0.2% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.05%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el , retrocede 0.4%, perdiendo el interés de los inversionistas.

Los futuros de las acciones estadounidenses tienen dificultades el lunes para reactivar el mercado por las dudas sobre los recortes de las tasas de interés, mientras los inversores esperaban los resultados cruciales de y el informe de empleo de septiembre, que se retrasó.

En , los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura mixta, destacando la baja de 0.04% del Dow Jones.

En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.53%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Nikkei perdió 0.1% y el Han Seng retrocedió 0.71%.

El estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.03%, luego de que la semana pasada se registró una gran volatilidad.

