Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

La mañanera de Sheinbaum, 12 de noviembre, minuto a minuto

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

La en los mercados internacionales abre alrededor de 18.28 , lo que significa una apreciación de 0.24% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso presenta fuerte correlación con las divisas de economías emergentes más utilizadas en estrategias de inversión cambiaria (carry trade), ante la posibilidad de que la reanudación de las agencias federales en Estados Unidos pueda reforzar la expectativa de recortes en la por parte de la .

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.09%. El euro baja 0.04% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.32%.

El , la divisa con mayores activos en el mercado de las avanza 0.36%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

A mitad de semana, los mercados accionarios presentan movimientos positivos, impulsados nuevamente por empresas tecnológicas, principalmente del sector de .

Este optimismo también se relaciona con la expectativa de que el cierre gubernamental de 43 días en Estados Unidos llegue a su fin, lo que podría reactivar la publicación de datos económicos y fortalecer la posibilidad de recortes en las tasas de interés, sumado a factores como un crecimiento resiliente, inversiones en y un dólar más débil.

En este contexto, los bonos del Tesoro repuntaron, mientras que el dólar y el oro permanecieron estables. Históricamente, la resolución de cierres ha impulsado al S&P 500, aunque parte del rebote parece ya descontado tras el avance semanal del 1.8%. A pesar del rally reciente, persisten advertencias sobre valuaciones elevadas en Estados Unidos, por lo que algunos estrategas mantienen preferencia por otros mercados, principalmente los emergentes.

En , los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.61% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos divergentes, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.75%, mientras que en Asia los mercados cerraron en su mayoría al alza, el Nikkei ganó 0.43% y el Han Seng 0.85%.

El estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 1.1%, tras tres días consecutivos de ganancias ante la persistencia de señales de sobreoferta. Más tarde, la OPEP y la Administración de Información Energética (EIA) publicarán sus reportes mensuales. Los metales registran ganancias, con el oro subiendo 0.3%.

