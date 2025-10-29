Seúl- El conglomerado tecnológico Samsung anotó entre julio y septiembre su mayor beneficio operativo trimestral hasta la fecha, de 12.2 billones de wones (ocho mil 570 millones de dólares), gracias al buen desempeño de su negocio de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial.

La cifra es 21% superior en términos interanuales, informó este jueves la empresa en su informe financiero trimestral, en el que también dio cuenta de un incremento del 15.4% de su facturación por ventas, hasta 86.1 billones de wones (60 mil 400 millones de dólares).

La firma surcoreana atribuyó este buen desempeño en buena parte al rendimiento de su segmento de memorias, que alcanzó unos ingresos trimestrales récord "gracias a la expansión de las ventas de HBM3E (memorias de ancho de banda ultra alto) y a la respuesta proactiva a la fuerte demanda en todas las aplicaciones", destacó en el texto.

La división de semiconductores de Samsung registró en el tercer trimestre del año un beneficio operativo récord de siete billones de wones (cuatro mil 900 millones de dólares).

"Actualmente las HBM3E se encuentra en producción en masa y se están vendiendo a todos los clientes correspondientes, mientras que simultáneamente se envían muestras de HBM4 a clientes clave", indicó.

Un entorno de precios favorable y una "notable" reducción de costes extraordinarios, como los ajustes de valor del inventario, contribuyeron también a mayores ganancias, agregó.

El conglomerado destacó también que su división de fabricación de semiconductores alcanzó un récord de pedidos durante el trimestre.

La denominada división DX del grupo, que incluye sus negocios de móviles, televisores y electrodomésticos, registró un beneficio operativo de 3.5 billones de wones (dos mil 460 millones de dólares) en los tres meses hasta septiembre y sus ventas aumentaron 11% interanual, debido al "exitoso lanzamiento" del teléfono plegable Galaxy Z Fold 7 y el aumento en las ventas de tabletas y dispositivos portátiles.

El segmento de televisores en particular, no obstante, anotó una pérdida operativa de 100 mil millones de wones (70.4 millones de dólares), lo que la empresa atribuyó a una "mayor competencia".

Las acciones de Samsung Electronics cotizaban 3.68% cuando restaban quince minutos para el cierre de primer tramo de las negociaciones en la Bolsa de Seúl.

desa/mgm