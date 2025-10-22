El Samsung Galaxy S25 Ultra es uno de los smartphones más completos de 2025: potencia de sobra, cámara profesional y almacenamiento que parece infinito.Y hoy está más accesible que nunca: Mercado Libre lo tiene con 31% de descuento, bajando su precio de $35,999 a $24,759 MXN, un ahorro de más de $11,000.

Para quienes buscan un celular premium con precio de celular barato, esta es una de las ofertas más atractivas de la temporada.

Galaxy S25 Ultra (1 TB, 12 GB RAM, Snapdragon 8 Elite)

Precio actual: Desde $23,632 MXN (varía

Desde $23,632 MXN (varía Precio anterior: $42,199 MXN

$42,199 MXN Descuento: 44%

44% Meses sin intereses: 15 meses sin intereses

Potencia y rendimiento que duran años

El Galaxy S25 Ultra combina 12 GB de RAM con el procesador Snapdragon 8 Elite, ofreciendo un rendimiento sobresaliente en edición de video, tareas con IA y juegos exigentes.Su almacenamiento interno de 1 TB lo convierte en una opción ideal para creadores de contenido o usuarios que simplemente no quieren preocuparse por el espacio.

Pantalla QHD+ y S Pen integrado

Con su pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, ofrece una experiencia fluida y nítida en todo momento.El S Pen, integrado en el cuerpo del dispositivo, permite tomar notas, editar documentos o dibujar con precisión.Pocas veces un teléfono con estas especificaciones se encuentra dentro del rango de lo que muchos usuarios considerarían un celular barato para su nivel de potencia.

Fotografía profesional en tu bolsillo

El apartado fotográfico es uno de los más potentes en Android:

Sensor principal de 200 MP

Lentes secundarios de 50 MP + 50 MP + 10 MP

Zoom óptico 5x y digital hasta 100x

y Cámara frontal de 12 MP para selfies y videollamadas

La combinación de sensores permite capturar desde retratos nítidos hasta paisajes con gran detalle, incluso de noche.

Diseño premium, batería sólida y carga rápida

Con acabado metálico y vidrio reforzado, el Galaxy S25 Ultra mantiene un aspecto de lujo sin sacrificar funcionalidad.Incluye resistencia al agua IP68, carga rápida e inalámbrica, lector ultrasónico de huellas y conectividad 5G.Su batería de larga duración lo convierte en un equipo confiable para trabajo, entretenimiento o viajes.

Con esta oferta, el Galaxy S25 Ultra no solo compite por ser el mejor Android del año, sino también por ser una compra inteligente dentro del segmento de celulares baratos en relación con su potencia y almacenamiento.