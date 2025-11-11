Más Información

La en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.30 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.44% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El terminó este martes en 18.79 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de , 0.42% o 8 centavos por debajo del cierre del lunes.

La apreciación del peso ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.11%, debido a resultados negativos en materia de empleo, lo que elevó la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés el 10 de diciembre, debilitando al dólar estadounidense.

Por su parte, aumenta el optimismo en los mercados ante la posibilidad de que finalice el en la historia de Estados Unidos.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas fueron: la corona noruega con 0.78%, la corona sueca con 0.61%, el franco suizo con 0.61%, el peso argentino con 0.53%, el real brasileño con 0.52% y el rublo ruso con 0.51%.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas, debido al optimismo del fin del cierre gubernamental, con la excepción del Nasdaq Composite que cayó 0.25%. Por otro lado, el Dow Jones registró una ganancia de 1.18%; mientras el S&P 500 ganó 0.21%.

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.95%, el mayor avance desde el 6 de mayo, alcanzando un nuevo máximo histórico. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo Carso, con un alza de 4.84%; Banregio, 4.59%; Arca Continental; 3.36%; Banorte; 3.30%; y Femsa, 2.94%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 4 mil 127 dólares por onza, ganando 0.28% y alcanzando un máximo de 4 mil 149 dólares, no visto desde el 23 de octubre. Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 60.95 dólares por barril, con una ganancia de 1.36%. El precio del petróleo continúa impulsado por un mayor apetito por activos de riesgo, ante la inminente reapertura de operaciones del gobierno de Estados Unidos.

