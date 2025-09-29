La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.32 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.22% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista, pero hoy el peso es favorecido por la debilidad del billete estadounidense, mientras los inversores continúan evaluando los datos de inflación PCE que se publicó el viernes pasado en Estados Unidos, a la espera de conocer los reportes clave de empleo en la semana comentaron los especialistas de grupo financiero Monex.

Trump y líderes del Congreso mantienen el estancamiento político que podría llevar a un cierre del gobierno en Estados Unidos. Los demócratas presionan por fondos para salud y rechazan confiar en promesas republicanas, mientras Trump acusa que buscan beneficiar a migrantes. La reunión del lunes no promete una solución rápida, y el gobierno se prepara para despidos masivos.

Lee también Banco Azteca y COPARMEX unen fuerzas para fortalecer a las empresas mexicanas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.36%. El euro sube 0.4% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.34%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 2.47%, ganando el apetito de los inversionistas.

Al inicio de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos en su mayoría positivos, en una semana clave marcada por reportes del mercado laboral. Los inversionistas apuestan a que los datos reforzarán las expectativas de recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, destacaron los analistas de Monex.

Lee también El gran ausente del Primer Informe: el desperdicio de alimentos y la oportunidad perdida de México

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron, mientras que el oro alcanzó un récord. Se espera que el informe de nóminas del viernes muestre una creación de 50 mil empleos, mientras otros datos laborales anticipan una desaceleración.

Los estrategas ven un entorno favorable para las acciones, con crecimiento moderado, una Reserva Federal más flexible y políticas fiscales globales de apoyo, aunque advierten que un cierre prolongado del gobierno podría tener efectos negativos.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.72% del Nasdaq.

Lee también Fundición para sector automotriz, aun sin efecto por aranceles

En Nasdaq las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.08%, mientras que en Asia los Nasdaq cerraron mixtos, el Nikkei perdió 0.69% y el Han Seng ganó 1.89%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 1.9%, debido a señales de que la OPEP+ aumentará la producción nuevamente en noviembre. Los metales preciosos ganan terreno, con el oro subiendo 1.4% en nuevos máximos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss