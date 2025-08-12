En este 2025 los chiles en Nogada tendrán un mayor costo por el aumento de algunos de sus principales ingredientes, a pesar de que también bajaron otros como el chile poblano.

Si se toman en cuenta los precios promedio al consumidor de la Ciudad de México y Área Metropolitana que da a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este alimento de temporada costará 5% más que el año pasado.

Ello si se considera que, los ingredientes que tuvieron mayor aumento de precios son: la granada roja, ya que un kilo de ésta subió 26% de julio de 2024 al mismo mes de 2025, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En ese mismo lapso, el kilo de la carne de res subió 16.8% y la de cerdo 9.5%, mientras que la almendra 16%. La crema aumentó 9.8%, el queso 2.5% y el azúcar 2.7%.

No todos los productos subieron de precios, hubo también bajas, el kilo jitomate saladette disminuyó 35.8%, la cebolla 35%, la manzana 4.2% y el chile poblano 22%.

Por valor, las personas gastarán más en comprar la carne que será el ingrediente más caro a 168 pesos el kilo de proteína de res; mientras que la de cerdo está en 133 el kilo.

La granada es otro de los ingredientes caros a 79 pesos el kilo, el chile poblano a casi 65 pesos kilo; el queso 128 pesos y la crema a 85 pesos el litro.

Mientras que lo más barato será el jitomate saladette a 24 pesos el kilo y el azúcar a 37 pesos, dijo GCMA.

