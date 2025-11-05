Con la llegada de la temporada de mayores ventas del año, impulsada por El Buen Fin y la época decembrina, el autotransporte de carga se vuelve blanco de robos, sobre todo de artículos electrónicos, ropa, calzado y electrodomésticos, dijo la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

El presidente de dicha asociación, Luis Villatoro, dijo que el incremento de robos en esta temporada de fin de año podría tener un repunte de entre el 10% y 17%.

Esos delitos se pueden registrar en carreteras, autopistas y en los mismos centros de distribución de mercancía y cerca de los comercios en los días cercanos a El Buen Fin y hasta el 17 de noviembre, para luego registrar una baja temporal del ilícito y que vuelve a subir con la cercanía de diciembre.

“El incremento en la actividad delictiva es previsible en estos días, así ha sucedido estacionalmente en las temporadas anteriores de ventas por El Buen Fin y ventas decembrinas", aunque la tendencia se revierte una vez concluido el período, dijo el presidente de la ANERPV.

Esta situación se da porque los autotransportistas mueven más mercancías en este último bimestre del año, sobre todo la desplazan hacia los almacenes, centros comerciales y puntos de venta.

Todo ello genera un “repunte temporal de la incidencia de este tipo de delitos, incluso en operaciones de última milla de vehículos de reparto y no solamente en carreteras”.

Villoro dijo que ante esta situación debe haber mayor coordinación con las autoridades federales para frenar los robos al transporte de carga, ya que “falta un mayor involucramiento de algunos estados y municipios para tener mejores resultados”.

En este 2025 El Buen Fin se celebrará del 13 al 17 de noviembre, es decir, en lugar de cuatro días se extenderá a cinco, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Además, solamente por estos cinco días de ofertas, descuentos y promociones, el gobierno federal y la iniciativa privada, a través de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) estimaron que se generarán ventas por 200 mil millones de pesos durante ese fin de semana largo.

ss/mcc