Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la "Generación Z"; familiares denuncian irregularidades

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

México es uno de los pocos países cuyo (PIB) agrícola, que representa el 4%, se encuentra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (ALC), según un estudio del (BID).

Lo anterior, pese a dicho sector es un pilar de la en la región al tener una participación aproximadamente del 6% del PIB, destacó en un informe que difundió este lunes.

Además, es uno de los que generan el 15% del total, contribuye con el 13% de la producción agrícola mundial, el 24% de las exportaciones totales de ALC y el 16% de las exportaciones agrícolas en el ámbito internacional.

No obstante, se reconoce que estas cifras agregadas ocultan una heterogeneidad significativa entre los países.

Como ejemplo, menciona que mientras el PIB agrícola supera el 10% en Paraguay, Bolivia, Honduras y Nicaragua, está por debajo del 4% en Chile y .

El documento del BID titulado “Productividad agrícola en América Latina y el Caribe: Qué sabemos y hacia dónde vamos”, pone de manifiesto que la región enfrenta actualmente desafíos complejos y sin precedentes.

Uno de ellos es producir suficiente alimento nutritivo para alimentar a una población en crecimiento, se menciona en el informe insignia sobre.

Otros retos son ofrecer medios de vida prósperos y proteger los recursos naturales mediante la reducción de las emisiones de y la contaminación, señaló.

Para superarlos, los especialistas del organismo que preside Ilan Goldfajn, establece priorizar el crecimiento sostenible de la productividad.

Se necesita mejorar la , para lo cual depende de una producción agrícola estable que garantice la disponibilidad de alimentos nutritivos durante todo el año.

Los medios de vida rurales están estrechamente vinculados a la rentabilidad de las actividades agrícolas, ponderaron, por tanto, es importante aumentar la producción sin expandir el uso de es esencial para mejorar el poder adquisitivo de los hogares rurales.

Reducir la presión sobre los recursos naturales, subrayaron, exige limitar la expansión de la frontera agrícola y eliminar la dependencia de insumos perjudiciales para el medio ambiente.

