La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.71 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.29% o 5 centavos respecto al viernes anterior, ligando dos semanas de pérdidas, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó en 19.14 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.21% o 4 centavos por arriba del cierre de la semana pasada.

Durante la semana, el tipo de cambio mostró un comportamiento lateral, oscilando alrededor del nivel de 18.70 pesos por dólar, pero destacaron presiones al alza en la sesión del martes, debido al incremento de la aversión al riesgo a nivel global por la posibilidad de una crisis política y de deuda en algunas economías avanzadas, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

Lee también México puede lograr ingreso per cápita de 20 mil dólares si suben inversiones: Slim Domit; destaca expectativas alentadoras con Plan México

En la semana las divisas más depreciadas ante el dólar fueron: el peso argentino con 1.53%, el dólar canadiense con 0.63%, el rublo ruso con 0.61%, el peso mexicano con 0.29%, la lira turca con 0.22% y el yen japonés con 0.21%.

En la semana comprendida entre el miércoles 26 de agosto y el martes 2 de septiembre, las posiciones especulativas netas en el mercado de futuros de Chicago a la espera de una apreciación del peso, se incrementaron en 5.82%. Lo anterior podría indicar que para el mercado es probable que el dólar siga debilitándose, ante la posibilidad de recortes de la tasa de interés de la Reserva Federal.

El mercado de capitales cerró con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones observó una disminución semanal de 0.32%; por el contrario, el Nasdaq Composite mostró un avance de 1.14%; y el S&P 500 ganó 0.33%.

Lee también México resolverá barreras no arancelarias que planteó EU antes de noviembre; consultas inician en octubre, previo a revisión de T-MEC

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la semana con una ganancia de 3.02%, siendo la mayor ganancia desde la última semana de abril, alcanzando un nuevo máximo histórico. Al interior, destacaron las ganancias de las emisoras como Industrias Peñoles, con un alza semanal de 18.51%; Banco del Bajío, 8.89%; Grupo Bimbo, 8.89%; Grupo Carso, 6.61%; Televisa, 6.60%; Kimberly-Clark, 5.51%; y Pinfra, 5.23%.

En los mercados de materias primas, el petróleo WTI cerró la semana cotizando en 61.87 dólares por barril, con una pérdida semanal de 3.34% y cortando una racha de dos semanas consecutivas al alza.

Las pérdidas se concentraron al cierre de la semana, debido principalmente a cautela en el mercado previo a la reunión de la OPEP+ este domingo 7 de septiembre, en la que se teme algún anuncio sorpresivo de otro aumento en la producción conjunta de este cártel.

Por su parte, el precio del oro terminó en 3 mil 587 dólares la onza, lo que significó un repunte de 4.02% respecto al pasado viernes, ligando tres semanas de ganancias. Cabe recordar que menores tasas de interés hacen más atractivas las inversiones en metales preciosos, activos que no pagan una renta fija; mientras que un dólar débil hace más atractivos a las materias primas para tenedores de divisas diferentes al dólar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es