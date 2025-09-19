Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

La petrolera más endeudada del mundo, Petróleos Mexicanos (Pemex), reportó un nuevo incidente, ahora en el complejo petroquímico de Cosoleacaque.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, aproximadamente a las 10:45 horas de este viernes, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en una válvula automática, en la Planta de Amoniaco VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, cinco trabajadores fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato y actualmente su estado de salud se reporta estable”, apuntó la empresa en un informe este viernes por la noche.

De manera inmediata se les trasladó a los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo local donde fueron descontaminados y recibieron tratamiento inicial; en cuanto se estabilizaron, se les trasladó al hospital regional de Minatitlán, Veracruz, para continuar su tratamiento y recuperación, dijo la empresa.

Pemex se mantiene al tanto del estado de salud de los trabajadores y brinda el acompañamiento y apoyo necesarios a ellos y a sus familiares, concluyó la empresa.

Petróleos Mexicanos se enfrenta diferentes retos tanto operativos como financieros.

En el área operativa, la empresa está tratando de sostener la plataforma de producción en 1.8 millones de barriles diarios que es el objetivo del gobierno federal.

En lo que respecta al área financiera, la empresa tiene una deuda de 98 mil millones de dólares con sus acreedores y de 23 mil millones con sus proveedores, los cuales ya le han generado problemas en su operación, por la falta de pago.

Este gobierno trata de resolver los problemas que heredó de la anterior administración y desde 2006.

Ha lanzado colocaciones de deuda, emergentes apoyos financieros desde el presupuesto y programas desde la banca de desarrollo para pagar a los proveedores en busca de que Pemex sea sostenible en 2027.

