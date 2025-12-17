Con motivo de las fiestas decembrinas y del Día de Reyes, panaderos y floricultores continuarán con la tradición para producir Roscas de Reyes, además de que ya comercializan Nochebuenas.

En videoconferencia de prensa que organizó el Consejo de la Comunicación, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPA), Julián Castañón, dijo que producirán 9 mil 400 toneladas de Roscas de Reyes, siendo el precio promedio de cada kilo de entre 250 a 300 pesos.

Añadió que esperan que las más de 55 mil panaderías realicen ventas superiores a los 3 mil millones de pesos, siendo la venta de este pan una de las tradiciones más importantes de México.

“La tradición de la Rosca de Reyes tiene más de 200 años y en México lleva entre 70 y 90 años, combinando historia, innovación y el mejor pan dulce del mundo”, dijo.

Expuso que la industria panificadora genera 570 mil empleos directos a nivel nacional, aunque más de un millón de personas participan en toda la cadena productiva, que va desde la producción de trigo y harina hasta la elaboración del pan.

Hay 100 variedades de flores de Nochebuena

El presidente del Consejo Mexicano de la Flor (Conmexflor), Federico Martínez, dijo que la flor de Nochebuena es de las variedades que les representa el ingreso más importante de cada año a los productores.

Durante la videoconferencia “¿Sabes qué hay detrás de las Fiestas Decembrinas?”, organizado por el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, explicó que la comercialización de estas flores inicia en noviembre, aunque se empieza a sembrar desde mediados de año, existiendo más de 100 variedades, entre ellas las moradas, además de las rojas, rosas, amarillas, moteadas, etcétera. Aunque en México el 80% de la flor es color rojo.

Dijo que la mayor parte de éstas se cultiva en Morelos, Michoacán, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Veracruz.

En el país se producen 40 millones de estas flores, de un total de 500 millones que se siembran en el mundo.

Dijo que se genera “una derrama económica de alrededor de 2 mil millones de pesos y 200 mil empleos permanentes al año, beneficiando a toda la cadena de valor que incluye productores, transportistas, mayoristas y comerciantes”.

