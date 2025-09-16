Más Información

Los consejeros delegados de , Iván Espinosa, y de Mitsubishi, Takao Kato, escenificaron este martes el lanzamiento de la producción de un de cada una de sus marcas en la planta francesa de Renault en Douai, que estarán destinados al mercado europeo.

Espinosa y Kato mantuvieron en Douai el primer encuentro físico de la dirección operativa de la alianza que forman con Renault a la que asistió el nuevo responsable ejecutivo del grupo francés, , con la vista puesta en sus planes comunes para ofrecer vehículos eléctricos para la clientela europea.

Los miembros de la alianza destacaron su apuesta por Ampere, la filial de eléctricos de Renault, para "apoyarse en su ecosistema robusto y competitivo", según indicaron en un comunicado.

Renault ha invertido 550 millones de euros para una nueva línea con dos plataformas modulares de coches eléctricos que está complementada por una nueva planta de ensamblaje de baterías. Foto: archivo
Planta Douai en Francia comienza ensamblar el nuevo Nissan Micra y el Mitsubishi Eclipse Cross

La planta de Douai, en el norte de Francia y dedicada por entero a los coches eléctricos desde mayo de 2023, va a empezar a ensamblar el nuevo Nissan Micra y el Mitsubishi Eclipse Cross de nueva generación, cuyos lanzamientos comerciales están previstos para finales de 2025.

El Eclipse Cross BEV, cuyas características detalladas se comunicarán este jueves, será el primer vehículo eléctrico de Mitsubishi para Europa y el primero de la marca japonesa fabricado en Francia.

En la factoría de Douai, Renault ha invertido 550 millones de euros para una nueva línea con dos plataformas modulares de coches eléctricos que está complementada por una nueva planta de ensamblaje de baterías.

Antes de la llegada del Micra y del Eclipse Cross, ya se están fabricando allí el Renault Megane E-Tech (desde 2022), el Renault Scenic E-Tech (desde 2024), el R5 E-Tech (desde 2024) y el Alpine A290 (desde 2024).

Su producción ha aumentado de las 50.729 unidades que salieron de sus cadenas de montaje en 2023 a 89.527 en 2024.

