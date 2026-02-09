MrBeast, el influencer más seguido en todo el mundo en YouTube, anunció el lunes la compra de una aplicación de banca en línea enfocada en los más jóvenes.

En todo el mundo, MrBeast cuenta con 466 millones de suscriptores en su canal de Youtube, donde hace competiciones absurdas y acciones filantrópicas. La producción de sus videos suele costar millones de dólares, con un equipo de casi 300 personas.

Jimmy Donaldson, su nombre real, anunció que adquirió por medio de su empresa Beast Industries la plataforma de servicios financieros en línea Step, que reúne casi siete millones de clientes.

"Nadie me enseñó nada sobre inversiones, crear historial crediticio o sobre administrar el dinero cuando estaba creciendo", dijo Donaldson, de 27 años. "Quiero dar a millones de jóvenes la base financiera que yo nunca tuve".

El valor de la compra no fue revelado por Beast Industries ni por Step. Las compañías no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de la AFP.

Aunque la aplicación ofrece tarjetas débito y crédito, así como cuentas que ganan intereses, Step no es técnicamente un banco, sino una plataforma de servicios financieros respaldada por Evolve Bank & Trust.

"Estamos emocionados sobre cómo esta adquisición va a ampliar nuestra plataforma y a ofrecer más productos revolucionarios a los clientes", dijo en un comunicado el fundador y director ejecutivo de Step, CJ MacDonald.

Desde su creación en 2018, Step ha recaudado más de 500 millones de dólares de inversión, 300 de estos bajo la forma de un crédito y el resto en acciones.

El éxito en línea de MrBeast se trasladó a un concurso televisivo en Amazon Prime Video, así como a un parque de atracciones temporal en Arabia Saudita llamado Beast Land.

Otra de sus marcas, Feastables, recauda cientos de millones en ventas, rivalizando con los ingresos en YouTube que lo hicieron famoso.

Videos recientes de su canal plantean a los participantes retos como "Sobrevive 20 días encadenado a tu ex por 250 mil" dólares o "30 celebridades batallan por un millón!".

