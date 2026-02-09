¡Un millón en juego! Así es el rompecabezas 'imposible' de MrBeast: ¿Cómo participar y ganar?

La emisión de la Super Bowl LX en California no solo destaca por el triunfo deportivo, sino por la irrupción de Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, en las pautas publicitarias más costosas del mundo.

En un video que muestra al "youtuber" saliendo de una caja fuerte blindada dentro de una fortaleza militar, se anuncia un concurso que promete un millón de dólares al primer usuario que logre descifrar un enigma complejo.

"He puesto un millón de dólares dentro de esta 'caja fuerte', y uno de vosotros lo ganará", explica Donaldson en el material visual.

La mecánica del rompecabezas y el uso de pistas multiplataforma

Para participar en el desafío, los concursantes deben localizar diversos acertijos o "puzzles" repartidos estratégicamente en los videos realizados por MrBeast en colaboración con la empresa Slack.

La dinámica requiere que los interesados analicen con detalle cuatro grabaciones específicas que contienen detalles ocultos: "El primero en encontrar 1.000.000 de dólares se los queda", "Mira mi anuncio de la Super Bowl para ganar un millón de dólares", "Mira de nuevo este vídeo para ganar un millón de dólares" y la pieza titulada "Una idea. 27 días. Constrúyelo con Slack".

De acuerdo con la publicación especializada The Verge, este tipo de campañas utiliza el concepto de "Easter Eggs" (huevos de pascua) para obligar a la audiencia a consumir el contenido de forma repetida y analítica.

Tres de estas pistas se encuentran alojadas en su canal oficial de YouTube, mientras que la cuarta reside exclusivamente en la página web de la aplicación patrocinadora.

El juego de habilidades visuales y lógica culmina en una página de inicio donde los participantes deben ingresar la respuesta final. La complejidad del enigma es descrita por los organizadores como un rompecabezas "imposible", diseñado para poner a prueba la persistencia de su comunidad global de seguidores.

Restricciones geográficas y normas del concurso internacional

A pesar de la magnitud del anuncio, el concurso presenta limitaciones territoriales estrictas que excluyen a gran parte del mundo. Según las normas oficiales del certamen, para reclamar el premio es indispensable demostrar la residencia legal en Estados Unidos, México o Canadá.

Esta disposición deja fuera de la competencia a la comunidad residente en España y otras regiones de habla hispana, una decisión que genera debates en redes sociales sobre la accesibilidad de este tipo de promociones masivas.

De acuerdo con el portal jurídico especializado JD Supra, las leyes de sorteos y concursos de habilidad en Norteamérica imponen regulaciones severas que a menudo obligan a los organizadores a restringir la participación a territorios con marcos legales compatibles.

Por su parte, la plataforma de análisis de marketing AdAge atribuye el éxito de esta convocatoria a la integración orgánica entre el contenido de entretenimiento y la herramienta de productividad Slack. El ganador será, en última instancia, el primer individuo que logre conectar todos los puntos de la narrativa transmedia creada por MrBeast, consolidando este anuncio como uno de los momentos más comentados de la Super Bowl LX.

