Más Información
Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"
"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa
EU avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los cárteles; pide combatir a "narcoterroristas"
"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum
Nueva York. El banco estadounidense Morgan Stanley ha iniciado un proceso de despido de aproximadamente dos mil 500 empleados, lo que representa cerca del 3% de su plantilla global, según informó el miércoles el diario The Wall Street Journal (WSJ) citando fuentes cercanas a la institución.
Los recortes afectan a las tres divisiones principales de la entidad: banca de inversión y operaciones, gestión de patrimonios y gestión de inversiones.
Según el rotativo, los ceses responden a un cambio en las prioridades de negocio y ubicación, así como al rendimiento individual de los trabajadores, y se están produciendo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Lee también Empresarios de EU y México coinciden en eliminar aranceles; proponen regresar al libre comercio del T-MEC
La medida se produce a pesar de que Morgan Stanley cerró un 2025 de resultados récord. El banco, que cuenta con unos 83 mil empleados, registró ingresos anuales máximos tanto en su unidad de banca de inversión como en la de gestión de patrimonios, impulsado por la volatilidad de los mercados y la actividad corporativa.
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, el grueso de las salidas se notificó el miércoles, si bien los ajustes comenzaron a ejecutarse la semana pasada.
General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país
ss
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]