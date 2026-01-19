A medida que se incorporan cada vez más mujeres al sector de la aviación, es necesario plantear y negociar mejores prestaciones en caso de maternidad, menstruación y menopausia, reconocen fuentes del sector.

En la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), desde hace dos años se conformó una Secretaría de Género encargada de exponer las necesidades de las mujeres en temas como la maternidad, el cuidado de los hijos en su primera etapa y malestares en ciertas etapas de la vida.

Yessica Camuñas, secretaria de Género de ASPA, dijo que uno de los principales logros de la secretaría fue la modificación del Convenio de Gravidez o Embarazo con Aeroméxico, pues a partir de las primeras semanas de embarazo a las pilotos se les baja de vuelo y se les permite ganar 100% de su sueldo.

“Es uno de los mejores convenios a nivel industria, tanto nacional como internacional, porque cuando notificamos que estamos embarazadas inmediatamente nos bajan de vuelo y nos pagan nuestro sueldo al 100%”, indicó Camuñas.

En contraste, en Volaris y Viva Aerobus tienen que volar embarazadas, pero si las bajan de vuelo, si quieren percibir su sueldo completo son canalizadas a otra área como tráfico aéreo o documentación.

La última modificación del Convenio de Gravidez con Aeroméxico fue en 2019, y este año ASPA está buscando mejorarlo en la etapa de lactancia.

Camuñas mencionó que, en Austria, las pilotos tienen dos años de permiso de maternidad después de que nace el bebé, y 100% de su sueldo, pero sólo trabajan tres días a la semana que son elegidos por ellas.

Esto se ha logrado con apoyo del gobierno a la creación de un sistema nacional de cuidados.

En Perú y Uruguay, agregó, también existen mejores prestaciones post parto que en México, siendo Uruguay la referencia regional.

“Uruguay lleva muchos años adelantado. Tienen un sistema nacional de cuidados que ya es parte del estado, tiene presupuesto, su propio ministerio y un consejo consultivo que vigila que se cumplan los ejes que marca la Organización Internacional del Trabajo en el cuidado de las primeras infancias”, comentó Camuñas.

En Perú y Chile, las mujeres piloto se van aproximadamente un año después de que nacen sus hijos a trabajar con un horario reducido. En Chile las reubican en tierra para que puedan regresar a su casa todos los días para cuidar a sus hijos.

Lactancia

En cuanto a lactancia, la Ley Federal del Trabajo permite que cualquier madre pueda salir una hora antes de su jornada laboral para extraerse la leche o tomar dos periodos de descanso de media hora para hacerlo durante su jornada de trabajo durante los primeros seis meses de vida de los hijos.

Sin embargo, las pilotos no pueden salir una hora antes o en pleno vuelo no pueden tomar los dos descansos de 30 minutos para extraer la leche, por lo que tienen un permiso de hasta cinco meses, sin goce de sueldo, donde se separan voluntariamente de la empresa para poder amamantar.

En el tema de la menstruación, ASPA está buscando mejorar las condiciones para las pilotos que sufren de fuertes dolores en ese periodo, ya que tienen prohibido tomar ciertos medicamentos cuando vuelan un avión.

Lo que ocurre en Aeroméxico, explicó, es que las pilotos tienen ocho días de descanso al mes y algunas mujeres toman esas fechas para atravesar su periodo menstrual y poder tomar los medicamentos necesarios.

“Es complicado conseguir avances porque como pilotos tienen que pasar un examen médico constantemente y hay varios medicamentos que tienen prohibido tomar porque se contraponen con volar un avión.

“A nivel internacional a través de IFALPA se acaba de aprobar un comité para trabajar temas como menstruación y menopausia, porque en la menopausia requieres mucho tratamiento hormonal y es una bomba de hormonas que se puede contraponer con el bienestar emocional”, expuso Camuñas.

En Aeroméxico hay 164 mujeres piloto, es decir 7.8% de toda la plantilla de pilotos, mientras que en MAS Cargo hay solamente tres mujeres piloto.

Sobrecargos

Las sobrecargos cuentan con mejores permisos en caso de embarazo, pues en prácticamente todas las aerolíneas no las dejan volar a partir de la sexta o séptima semana.

“Vas a medicina de aviación, presentas tus exámenes, tu ultrasonido y te bajan de vuelo. Te ponen en tu licencia que no estás apta para volar. En algunas empresas te ponen a trabajar en tierra, pero en Aeroméxico y la extinta Mexicana de Aviación desde las seis semanas gozan de su permiso de maternidad y cuando regresan pueden pedir un permiso de lactancia de hasta cuatro meses, entonces, prácticamente están un año fuera”, explicó Ximena Garmendia, exsobrecargo de Mexicana.

Reconoció que es una de las conquistas más avanzadas en materia de aviación porque en los años 50s o 60s se daban abortos porque un avión se presuriza y despresuriza varias veces durante un vuelo.

En cuanto a lactancia, los permisos varían entre aerolíneas, pero lo máximo que pueden dar son cuatro meses y la posibilidad de regresar a casa el mismo día.

“En el caso de la menstruación, aunque en la ley indica que los permisos por dolores te permiten faltar a tu trabajo, en los hechos no se aplica”, comentó.

En cuanto a menopausia, solo Aeroméxico reconoce esta condición porque en otras aerolíneas el personal es más joven.

“Las únicas que llegan a la menopausia son las de Aeroméxico porque en aviación hay mucha rotación. La gente no aguanta, es muy pesada y si no tienes condiciones laborales tan favorables como en Aeroméxico, la gente renuncia”, afirmó Garmendia.