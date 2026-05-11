Los bancos que operan en México reportaron utilidades acumuladas por 80 mil 669 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra superior en 1.36% respecto a los 76 mil 94 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con dicho desempeño, las instituciones resistieron el bajo crecimiento de la actividad económica del país en el primer trimestre.

La disminución de la tasa de referencia del Banco de México comenzó a reflejarse en el desempeño de los bancos. Datos de la CNBV detallan que los ingresos por intereses de la banca sumaron 431 mil 491 millones de pesos entre enero y marzo pasados, cifra inferior en 10.28% a lo obtenido durante el mismo periodo del año previo.

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Así, el margen financiero de la banca que opera en el país se ubicó en 242 mil 453 millones de pesos al cierre del primer trimestre, un crecimiento anual de 4.71%, de acuerdo con las cifras del regulador.

El margen financiero es la diferencia entre ingresos de los bancos por el cobro de intereses de créditos y gastos que pagan por captar recursos y financiar operaciones.

La cartera total de la banca que opera en México se ubicó en 8 billones 263 mil 307 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, un alza anual de 1.64%.

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De ese total, la cartera comercial ascendió a 4 billones 801 mil 778 millones de pesos, con una disminución de 0.26%, mientras que el financiamiento al consumo alcanzó un billón 937 mil 867 millones de pesos, con un avance de 7.54%.

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cdm