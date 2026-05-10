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La Confederación Patronal de la República Mexicana () consideró que la intención de recortar el fin de cursos, es “improvisada”, profundiza el rezago educativo y desata problemas para millones de familias trabajadoras.

En un posicionamiento, el sostuvo que la educación “requiere planeación, certeza y visión de largo plazo”, por lo que consideró incorrecto concluir anticipadamente el ciclo escolar en todo el país bajo criterios generales que no toman en cuenta las diferencias regionales.

Reconoció la necesidad de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante temperaturas extremas, pero insistió en que existen alternativas menos drásticas, como ajustes de horarios, clases híbridas, adecuaciones temporales en infraestructura o esquemas flexibles según cada entidad y municipio.

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“El aprendizaje no puede sacrificarse por decisiones administrativas sin sustento técnico suficiente”, advirtió el organismo patronal.

Además, alertó que la medida abre cuestionamientos jurídicos, pues aunque la SEP tiene facultades para definir el calendario escolar oficial, cualquier modificación debe publicarse formalmente y contar con claridad normativa, para evitar incertidumbre entre escuelas, docentes, madres y padres de familia.

La organización empresarial metió presión al recordar que México atraviesa una crisis educativa que sigue sin resolverse. Citó que los resultados de PISA 2022 colocaron al país en el lugar 35 de 37 naciones de la OCDE, mientras que el rezago educativo afecta ya al 19.4 por ciento de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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“Reducir semanas efectivas de clase manda una señal equivocada para un sistema educativo que necesita fortalecerse, no debilitarse”, señaló.

También advirtió impactos económicos y laborales por el eventual recorte del calendario escolar, especialmente para madres trabajadoras que dependen de las escuelas como espacios de cuidado para sus hijas e hijos.

Según el posicionamiento, alrededor de 17.7 millones de mujeres en México combinan labores de cuidado con un empleo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, por lo que un cierre anticipado obligaría a miles de familias a reorganizar de manera abrupta sus dinámicas laborales y de cuidado.

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El organismo pidió construir soluciones regionales junto con autoridades educativas, docentes y asociaciones de madres y padres de familia, además de fortalecer la infraestructura escolar con mejor ventilación, acceso a agua y espacios adecuados para enfrentar olas de calor sin afectar el aprendizaje.

“La educación es uno de los pilares de la competitividad y del desarrollo del país”, sostuvo la Coparmex, al insistir en que las decisiones educativas deben tomarse con responsabilidad, visión de Estado y sustento técnico, no con medidas emergentes que terminen golpeando a estudiantes, familias y empresas.

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