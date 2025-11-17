Más Información

Shanghái (China).- El gigante francés de la cosméticaanunció la compra de una participación minoritaria en la de productos para la piel LAN, la segunda inversión que efectúa en los últimos meses en una compañía de este incipiente sector en el país asiático, informó la prensa local.

Por el momento, se desconoce qué porcentaje de LAN queda bajo control de ni la cantidad que ha desembolsado la firma gala en la operación.

Según el portal de noticias económicas Caixin, LAN fue fundada en 2019 y se especializa en productos de cuidado para la piel con base de aceites, ya sean lociones, limpiadores o sérums, con precios generalmente por debajo de 200 yuanes (28 dólares, 24 euros).

Esta inversión se divulga apenas semanas después de que Chando, el tercer mayor grupo de cosméticos fundado en China por ventas, revelase en su folleto para vender acciones en Hong Kong que L'Oréal se había hecho con 6.67% de sus títulos.

Caixin recuerda, además, que Meicifang, la filial a través de la que L'Oréal ha entrado en el capital de LAN, ya había invertido en firmas chinas, aunque del sector de los perfumes, con 8.33% de Wenxian en 2022 y 10% de Guanxia en 2024.

En los últimos años, la debilidad del consumo en China y la creciente competencia por parte de marcas locales se habían convertido en una amenaza para los negocios de firmas occidentales de cosméticos en el país asiático.

Sin embargo, tras presentar los resultados del último trimestre, el consejero delegado de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, habló de un crecimiento del 3% en las ventas entre julio y septiembre, el primer avance en dos años.

