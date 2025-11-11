Día del Soltero 2025: ¿por qué se celebra cada 11 de noviembre? Conoce el origen de esta fecha

Este 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, que comenzó como una celebración en el continente asiático para reconocer la soltería y el amor propio, que con el paso de los años se ha convertido en un fenómeno global.

Actualmente, aunque esta celebración aún sigue cumpliendo su función de reconocer a un determinado sector poblacional, en base a ello las empresas han aprovechado este día y creado un espacio comercial donde ofrecen descuentos para que las personas puedan consumir sus productos.

Por lo tanto, aquí te contamos cómo se originó esta celebración y cómo evolucionó con el tiempo.

¿Por qué se celebra cada 11 de noviembre?

National Geographic menciona que esta celebración surgió a través de un grupo de estudiantes solteros de la Universidad de Nanjing en los años 1990, cuando inventaron un festival para celebrar su vida de solteros.

Hay dos teorías sobre cómo sucedió esta idea:

El primero menciona a cuatro jóvenes que jugaron juntos al mahjong (juego de mesa chino) en una residencia de estudiantes mientras hablan de su vida de solteros. Las fichas ganadoras en varios juegos de ese día fueron todas las números uno. Así que lo interpretaron como un buen augurio para su condición de solteros y decidieron celebrar el Día del Soltero (Guanggun Jie), tradición que repetían cada 11 de noviembre.

En segundo lugar, se hace referencia a un hombre llamado Guang Kun que, mientras estudiaba en la Universidad de Nanjing, se enamoró de una compañera de clase que luego murió de cáncer, precisamente el día del cumpleaños de Guang. Por eso, cada 11 de noviembre, sus compañeros se reunían con él para presentarle sus respetos.

Incluso se le denominó a este día como “Anti San Valentín”, por lo que muchas empresas enfocaron su atención y ofrecieron descuentos en esta festividad con fines comerciales.

Finalmente, un dato curioso sobre el mes y día en que se celebra es que se refieren al número uno como una rama desnuda (guānggùn en chino 光棍), del lenguaje informal de los internautas que normalmente se utiliza para referirse a un hombre solo(una sola rama) que ya no suma más ramas al árbol genealógico.

Y en China, el número 1111 también se refiere de manera abstracta a la demografía de una sola persona.

