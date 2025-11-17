La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, como resultado de las conciliaciones durante el operativo especial de verificación y vigilancia de El Buen Fin, logró la devolución de un millón 326 mil 699 pesos a los clientes.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que, al corte del mediodía del último día Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool, Coppel, Bodega Aurrera, Home Depot, Chedraui, Elektra y Suburbia figuraron con 54.1% de las controversias conciliadas al incurrir en prácticas comerciales abusivas y engañosas que incumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Los artículos de tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado fueron las categorías con más irregularidades comerciales al representar cerca del 63.6% del total de las controversias.

Lee también Bancos replantean estrategias para otorgar más crédito ante clientes más cautelosos

#Boletíndeprensa Profeco intermedia la devolución de más de un millón de pesos a personas consumidoras en El Buen Fin



Al mediodía del cierre de #ElBuenFin, la Profeco reportó haber conciliado el 93.1% de las inconformidades presentadas durante la campaña. A través de las… pic.twitter.com/Ti8HKnTPXk — Profeco (@Profeco) November 17, 2025

En ese sentido, la dependencia detalló que concilió 205 de 220 inconformidades que los consumidores presentaron tanto en los módulos de atención, brigadas itinerantes y oficinas administrativas, como en el Teléfono del Consumidor. De lo anterior, el incumplimiento de precios, ofertas y promociones, así como la negativa de entrega de la mercancía predominaron entre los motivos de controversias.

Añadió que durante el operativo también brindó 15 mil 833 asesorías a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y del Teléfono del Consumidor y colocó tres mil 033 decálogos de los derechos de las personas consumidoras en puntos comerciales de alto tráfico con el objetivo de promover un consumo informado y responsable.

Además, la Profeco hizo un llamado a la población a planear sus compras, adquirir lo indispensable, definir un presupuesto y apegarse a él, comparar precios en https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ y reportar los incumplimientos comerciales en alguno de los 169 módulos de atención, el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 o mediante Conciliaexprés para solucionar las controversias de forma inmediata.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm