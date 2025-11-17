Más Información
Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice
Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, como resultado de las conciliaciones durante el operativo especial de verificación y vigilancia de El Buen Fin, logró la devolución de un millón 326 mil 699 pesos a los clientes.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que, al corte del mediodía del último día Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool, Coppel, Bodega Aurrera, Home Depot, Chedraui, Elektra y Suburbia figuraron con 54.1% de las controversias conciliadas al incurrir en prácticas comerciales abusivas y engañosas que incumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Los artículos de tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado fueron las categorías con más irregularidades comerciales al representar cerca del 63.6% del total de las controversias.
Lee también Bancos replantean estrategias para otorgar más crédito ante clientes más cautelosos
En ese sentido, la dependencia detalló que concilió 205 de 220 inconformidades que los consumidores presentaron tanto en los módulos de atención, brigadas itinerantes y oficinas administrativas, como en el Teléfono del Consumidor. De lo anterior, el incumplimiento de precios, ofertas y promociones, así como la negativa de entrega de la mercancía predominaron entre los motivos de controversias.
Añadió que durante el operativo también brindó 15 mil 833 asesorías a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y del Teléfono del Consumidor y colocó tres mil 033 decálogos de los derechos de las personas consumidoras en puntos comerciales de alto tráfico con el objetivo de promover un consumo informado y responsable.
Además, la Profeco hizo un llamado a la población a planear sus compras, adquirir lo indispensable, definir un presupuesto y apegarse a él, comparar precios en https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ y reportar los incumplimientos comerciales en alguno de los 169 módulos de atención, el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 o mediante Conciliaexprés para solucionar las controversias de forma inmediata.
mgm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]