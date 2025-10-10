Más Información

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 23 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 23 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Realizan primera audiencia pública para analizar Ley de Amparo; expertos consideran que "debilita la justicia en México"

Realizan primera audiencia pública para analizar Ley de Amparo; expertos consideran que "debilita la justicia en México"

(Pemex) informó que pese a las fuertes lluvias en el norte de Veracruz, que han dejado afectaciones, la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Poza Rica continúa recibiendo combustibles y operando con energía eléctrica.

A través de sus redes sociales, la empresa petrolera indicó que el nivel del agua en la zona está contenido, y que se mantiene vigilancia constante ante cualquier eventualidad.

Pemex agregó que la instalación cuenta con el personal necesario para garantizar la operación y atender cualquier emergencia ante las precipitaciones en esa zona del estado, donde suman 48 municipios afectados por lluvias y el desbordamiento de algunos ríos.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses