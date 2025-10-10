Más Información
Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 23 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados
Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico
Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema
Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"
Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que pese a las fuertes lluvias en el norte de Veracruz, que han dejado afectaciones, la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Poza Rica continúa recibiendo combustibles y operando con energía eléctrica.
A través de sus redes sociales, la empresa petrolera indicó que el nivel del agua en la zona está contenido, y que se mantiene vigilancia constante ante cualquier eventualidad.
Pemex agregó que la instalación cuenta con el personal necesario para garantizar la operación y atender cualquier emergencia ante las precipitaciones en esa zona del estado, donde suman 48 municipios afectados por lluvias y el desbordamiento de algunos ríos.
Lee también Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz
Inundaciones, deslaves y derrumbes por fuertes lluvias, dejan al menos 23 muertos y miles de viviendas afectadas en varios estados
mcc