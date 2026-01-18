A lo largo de todo el año pasado, los jitomates se abarataron en el mercado mexicano, de acuerdo con el monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país.

El precio de la hortaliza se redujo en promedio 21.8% en diciembre con relación al mismo mes de 2024 y lleva 12 meses consecutivos a la baja.

Este producto nunca se había abaratado por tantos meses seguidos desde que hay registro comparable en el instituto, a partir de enero de 1971.

Por ejemplo, las tiendas localizadas en la Ciudad de México y su área metropolitana vendieron el kilogramo de jitomate saladet a granel con un precio promedio de 26.25 pesos durante el mes pasado y representó una disminución de 3.25 pesos con relación a diciembre de 2024.

Gráfica: Elaboración propia

El mismo alimento en Guadalajara, Jalisco, se ofreció en 24.65 pesos, casi la mitad que el precio de un año atrás, mientras que en Monterrey, Nuevo León, llegó a 30.43 y significó una baja de 12.87 pesos, revela el monitoreo del organismo autónomo que preside Graciela Márquez Colín.

México es el séptimo productor mundial de jitomate y tiene un consumo per cápita de 14.1 kilogramos al año, según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las entidades federativas que más producen el alimento son Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos y Jalisco, cuyos principales destinos de exportación son Estados Unidos, Canadá y Japón, indican datos de la dependencia que encabeza Julio Berdegué Sacristán.