Santander México anunció la incorporación de la ex subgobernadora del Banco de México Irene Espinosa Cantellano, luego de que la asamblea de accionistas aprobara su nombramiento como consejera propietaria independiente.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Santander detalló que el cambio entrará en vigor a partir del 2 de enero de 2026.

Espinosa es licenciada en Economía y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su trayectoria profesional suma más de 30 años de experiencia en áreas clave como finanzas públicas, banca central y regulación financiera, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Lee también La última conferencia de Banxico

Entre 2018 y 2024, Irene Espinosa formó parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Durante su gestión, participó en el fortalecimiento del marco institucional del banco central, así como en iniciativas vinculadas con la inclusión financiera y el impulso a estrategias de sostenibilidad dentro del sistema financiero.

Previamente, se desempeñó durante nueve años como Tesorera de la Federación, posición desde la cual encabezó procesos de modernización de la gestión financiera del país. Su carrera también incluye experiencia en organismos multilaterales, al haber sido Asesora Senior del Director Ejecutivo para México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Espinosa es reconocida por su trabajo en el desarrollo de las finanzas sostenibles. Copresidió el Comité de Finanzas Sostenibles y participó en el diseño de la Taxonomía Sostenible de México, un instrumento clave para canalizar inversiones hacia actividades con impacto ambiental y social positivo.

Lee también Seis de cada diez mexicanos quieren aprender más sobre el ahorro, dice estudio global de Santander

Por su trayectoria, ha sido incluida por la revista Forbes en la lista de las 100 Mujeres Más Poderosas de México. Con su llegada al consejo de administración de Santander, la institución incorpora un perfil con amplia experiencia en política monetaria, regulación y sostenibilidad financiera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa