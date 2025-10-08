Cryoinfra inauguró en Querétaro la primera planta de hidrógeno verde en México este miércoles, en el marco del Día Mundial del Hidrógeno.

La firma líder nacional en la producción de gases industriales inauguró su planta dentro de las instalaciones de Gerresheimer México, empresa especializada en soluciones para la industria farmacéutica y de salud.

Este proyecto marca un hito histórico: es la primera instalación de este tipo en operación comercial en México, y su puesta en marcha simboliza el compromiso del sector industrial mexicano con la transición energética, la descarbonización y la innovación en procesos productivos.

La planta aprovechará la energía eólica generada en un parque renovable local, mediante un acuerdo de suministro eléctrico, para alimentar sus electrolizadores. Con ello, la producción de hidrógeno no conllevará emisiones directas de CO₂, explicó la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética (AMHTE).

Entre los beneficios técnicos y ambientales más destacados se encuentra, por ejemplo, la reducción en el consumo de agua, ya que el diseño optimizado del proceso minimiza el uso del recurso hídrico frente a procesos convencionales.

Hidrógeno verde sustituirá los combustibles fósiles

Asimismo, la sustitución de combustibles fósiles, toda vez que al emplearse hidrógeno verde en procesos industriales (como calentamiento, combustión o atmósferas reductoras), se reemplaza el consumo previo de gas natural u otros combustibles fósiles.

También se logrará cero emisiones operativas de CO₂, esto gracias a que la energía proviene de fuentes renovables, y menor huella logística, porque el hidrógeno se suministrará directamente al cliente (Gerresheimer) sin usar transporte intermedio, lo que elimina emisiones de transporte y pérdidas asociadas,

De igual manera, se logrará capacidad de suministro, ya que la planta entregará a Gerresheimer 500 metros cúbicos por día de hidrógeno verde, para sus procesos de formado de vidrio farmacéutico (envases de vidrio para la industria farmacéutica).

Este volumen facilitará una sustitución parcial significativa de prácticas industriales convencionales con combustibles fósiles, consolidando un modelo más limpio y competitivo, explicó la Asociación.

“Hoy que se celebra el Día Mundial del Hidrógeno también es un día histórico para México, porque es el comienzo de una industria que traerá beneficios económicos, tecnológicos y ambientales para México.

“Hoy Mexico ha dado un paso significativo para colocarse dentro de los países líderes en el ecosistema del hidrógeno limpio”, resaltó Israel Hurtado, presidente de la AMHTE.

La AMHTE impulsa activamente la adopción del hidrógeno como vector energético estratégico dentro de la política de transición energética del país.

Se estima que la industria del hidrógeno verde en México podría atraer inversiones del orden de 60 mil millones de dólares y generar hasta 3 millones de empleos, de aquí a 2050.

México, con ventajas competitivas sobre el hidrógeno verde

De acuerdo con análisis internacionales, México posee ventajas competitivas notables: costos de producción de hidrógeno verde hasta 64% más bajos, frente a costos de producción en países con menor potencial renovable.

Además, México cuenta con aproximadamente 7 gigawatts en cartera de proyectos de hidrógeno verde, sin subsidios comprometidos, lo que refleja un potencial de inversión significativo.

En América Latina, actualmente menos del 0.4% del hidrógeno producido es de origen verde; la gran mayoría continúa derivándose de procesos fósiles.

En este contexto, iniciativas como la de Cryoinfra destacan como casos tempranos de industrialización limpia.

“Con esta planta damos un paso tangible hacia la descarbonización industrial en México. Es un modelo replicable que demuestra la viabilidad del hidrógeno verde como insumo estratégico para la industria local.

“La adopción de este hidrógeno limpio reforzará su competitividad global, alineándose con estándares regulatorios internacionales en la cadena farmacéutica que cada vez demandan más innovación energética sostenible”, concluyó Hurtado.

