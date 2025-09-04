El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, puede convertirse en la región más competitiva del mundo en materia energética, siempre y cuando profundice la cooperación trilateral más allá de la producción industrial.

Para lograrlo, el organismo recomendó fortalecer el Estado de derecho, desarrollar infraestructura logística de primer nivel y apostar por tecnologías limpias que permitan aprovechar al máximo los recursos regionales.

Gas natural como puente hacia la energía limpia

A través de un análisis, la organización resaltó que el gas natural ha sido fundamental para que México aumente su consumo eléctrico sin incrementar las emisiones de CO2. Gracias a su participación creciente en la matriz eléctrica, sin subir las emisiones entre 2002 y 2022, este combustible es clave como “energía de transición”.

Además, su infraestructura puede ser actualizada para incorporar hidrógeno y otras energías renovables.

Oportunidades frente al nearshoring y nueva geopolítica

El auge del nearshoring, junto con el entorno geopolítico actual, como la crisis energética en Europa o el cierre de China, coloca a América del Norte en una posición ventajosa para atraer inversión y talento, destacó el IMCO.

Indicó que la región ofrece una combinación atractiva: volumen industrial, territorio, tratados y proximidad cultural y comercial.

Propuestas concretas de IMCO para avanzar

Para explotar este potencial, el IMCO propuso:

Crear un grupo de trabajo trilateral de alto nivel (público y privado) para identificar proyectos estratégicos en infraestructura energética y canalizar inversiones

Establecer protocolos trinacionales para proteger la infraestructura energética ante amenazas físicas, cibernéticas y climáticas

Fortalecer el financiamiento mediante la expansión del mandato del NADBank para financiar proyectos en toda la región, más allá de la franja fronteriza

Generar una hoja de ruta regional con proyectos priorizados, reuniones periódicas y esquemas de financiamiento no vinculantes

