El (IMCO) destacó que América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, puede convertirse en la región más competitiva del mundo en materia energética, siempre y cuando profundice la cooperación trilateral más allá de la producción industrial.

Para lograrlo, el organismo recomendó fortalecer el Estado de derecho, desarrollar infraestructura logística de primer nivel y apostar por que permitan aprovechar al máximo los recursos regionales.

Gas natural como puente hacia la energía limpia

A través de un análisis, la organización resaltó que el gas natural ha sido fundamental para que México aumente su consumo eléctrico sin incrementar las emisiones de CO2. Gracias a su participación creciente en la matriz eléctrica, sin subir las emisiones entre 2002 y 2022, este combustible es clave como “energía de transición”.

Además, su infraestructura puede ser actualizada para incorporar hidrógeno y otras energías renovables.

Oportunidades frente al nearshoring y nueva geopolítica

El auge del nearshoring, junto con el entorno geopolítico actual, como la crisis energética en Europa o el cierre de China, coloca a América del Norte en una posición ventajosa para atraer inversión y talento, destacó el IMCO.

Indicó que la región ofrece una combinación atractiva: volumen industrial, territorio, tratados y proximidad cultural y comercial.

Propuestas concretas de IMCO para avanzar

Para explotar este potencial, el IMCO propuso:

  • Crear un grupo de trabajo trilateral de alto nivel (público y privado) para identificar proyectos estratégicos en infraestructura energética y canalizar inversiones
  • Establecer protocolos trinacionales para proteger la infraestructura energética ante amenazas físicas, cibernéticas y climáticas
  • Fortalecer el financiamiento mediante la expansión del mandato del NADBank para financiar proyectos en toda la región, más allá de la franja fronteriza
  • Generar una hoja de ruta regional con proyectos priorizados, reuniones periódicas y esquemas de financiamiento no vinculantes
