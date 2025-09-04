Más Información
Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura
Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?
Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, puede convertirse en la región más competitiva del mundo en materia energética, siempre y cuando profundice la cooperación trilateral más allá de la producción industrial.
Para lograrlo, el organismo recomendó fortalecer el Estado de derecho, desarrollar infraestructura logística de primer nivel y apostar por tecnologías limpias que permitan aprovechar al máximo los recursos regionales.
Lee también Nombran a Guillermo Gómez Herrera nuevo presidente para el Consejo Nacional de Biogás; buscará generar inversiones para este sector
Gas natural como puente hacia la energía limpia
A través de un análisis, la organización resaltó que el gas natural ha sido fundamental para que México aumente su consumo eléctrico sin incrementar las emisiones de CO2. Gracias a su participación creciente en la matriz eléctrica, sin subir las emisiones entre 2002 y 2022, este combustible es clave como “energía de transición”.
Además, su infraestructura puede ser actualizada para incorporar hidrógeno y otras energías renovables.
Oportunidades frente al nearshoring y nueva geopolítica
El auge del nearshoring, junto con el entorno geopolítico actual, como la crisis energética en Europa o el cierre de China, coloca a América del Norte en una posición ventajosa para atraer inversión y talento, destacó el IMCO.
Indicó que la región ofrece una combinación atractiva: volumen industrial, territorio, tratados y proximidad cultural y comercial.
Lee también Estrecho de Ormuz: ¿Por qué es estratégico para el comercio de petróleo y qué implica que Irán lo cierre?
Propuestas concretas de IMCO para avanzar
Para explotar este potencial, el IMCO propuso:
- Crear un grupo de trabajo trilateral de alto nivel (público y privado) para identificar proyectos estratégicos en infraestructura energética y canalizar inversiones
- Establecer protocolos trinacionales para proteger la infraestructura energética ante amenazas físicas, cibernéticas y climáticas
- Fortalecer el financiamiento mediante la expansión del mandato del NADBank para financiar proyectos en toda la región, más allá de la franja fronteriza
- Generar una hoja de ruta regional con proyectos priorizados, reuniones periódicas y esquemas de financiamiento no vinculantes
Con inteligencia artificial, Iniciativa Privada espera duplicar inversiones en México; llega plataforma "Invierte y elige México"
desa/mgm