Tras conocerse que Manfred Mauricio Quintanilla, accionista de Grupo TUM (Transportistas Unidos Mexicanos) presuntamente fue detenido en Estados Unidos, la empresa se deslindó del empresario y dijo que es solamente accionista, pero no tiene funciones administrativas o directivas.

En un comunicado, que se difundió en redes sociales, la transportista dijo que “el vínculo que guarda con Grupo TUM es estrictamente societario y patrimonial -el cual no representa una mayoría accionaria del grupo- sin funciones directivas, administrativas u operativas…”.

La empresa dijo que “se desconocen los detalles de la situación legal que se atribuye y confiamos en que pueda resolverse conforme a derecho y en estricto apego al debido proceso”.

Lee también Tribunal argentino confirma cargos por corrupción al expresidente Alberto Fernández

Tras aseverar que hay un principio de presunción de inocencia para toda las personas y de asegurar que Mauricio Quintanilla vive en el extranjero desde hace siete años, dijo que se abstendrá de comentar especulaciones o versiones no confirmadas.

Añadió que, respetan el momento personal que atraviesa Mauricio Quintanilla y su familia, por lo que añadió que “en congruencia con ello y, debido a que Grupo TUM no tiene ningún nivel de involucramiento con las circunstancias mencionadas, se deslinda de cualquier responsabilidad relacionada con el caso”.

Aclaró que las operaciones, actividades, contratos, clientes, proveedores y el personal de Grupo TUM se manejan por separado de “cualquier proceso jurídico o situación legal”, de uno de los herederos del fundador de Grupo TUM, Miguel Quintanilla Rebolar.

Lee también EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex; pagó más de 150 mil dólares para obtener contratos

Detalló que: Grupo TUM mantiene todas sus operaciones de transporte y logística funcionando con normalidad. Nuestros equipos directivos y operativos continúan al frente de la administración del negocio, garantizando el cumplimiento puntual de nuestros compromisos comerciales, laborales y regulatorios”.

Explicó que hay total respeto a las leyes y a las instituciones de México y de cualquier país en el que residan o participen sus colaboradores, socios o accionistas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss