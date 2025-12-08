Más Información

Tras conocerse que , accionista de Grupo TUM (Transportistas Unidos Mexicanos) presuntamente fue detenido en , la empresa se deslindó del empresario y dijo que es solamente accionista, pero no tiene funciones administrativas o directivas.

En un comunicado, que se difundió en redes sociales, la transportista dijo que “el vínculo que guarda con Grupo TUM es estrictamente societario y patrimonial -el cual no representa una mayoría accionaria del grupo- sin funciones directivas, administrativas u operativas…”.

La empresa dijo que “se desconocen los detalles de la que se atribuye y confiamos en que pueda resolverse conforme a derecho y en estricto apego al debido proceso”.

Tras aseverar que hay un principio de presunción de inocencia para toda las personas y de asegurar que Mauricio Quintanilla vive en el extranjero desde hace siete años, dijo que se abstendrá de comentar o versiones no confirmadas.

Añadió que, respetan el momento personal que atraviesa Mauricio Quintanilla y su familia, por lo que añadió que “en congruencia con ello y, debido a que Grupo TUM no tiene ningún nivel de involucramiento con las circunstancias mencionadas, se deslinda de cualquier responsabilidad relacionada con el caso”.

Aclaró que las operaciones, actividades, contratos, clientes, proveedores y el personal de Grupo TUM se manejan por separado de “cualquier o situación legal”, de uno de los herederos del fundador de Grupo TUM, Miguel Quintanilla Rebolar.

Detalló que: Grupo TUM mantiene todas sus y logística funcionando con normalidad. Nuestros equipos directivos y operativos continúan al frente de la administración del negocio, garantizando el cumplimiento puntual de nuestros compromisos comerciales, laborales y regulatorios”.

Explicó que hay total respeto a las leyes y a las instituciones de México y de cualquier país en el que residan o participen sus colaboradores, socios o accionistas.

