El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es la causa de la falta de rentabilidad del sector de granos en el país, deben buscarse soluciones de fondo, en lugar de pensar en sacar al maíz del acuerdo, como lo piden algunas organizaciones campesinas, dijo el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En un comunicado, el CNA explicó que “los desafíos actuales responden a desventajas estructurales frente a otros países, derivadas de asimetrías en subsidios, financiamiento, acceso a tecnología y mecanismos de gestión de riesgos, agravadas por la volatilidad internacional y el cambio climático.

Expuso que el T-MEC “ha sido un instrumento clave para asegurar el abasto y la producción de proteínas a precios accesibles”.

Aseguró que es “indispensable avanzar de manera coordinada para establecer apoyos a la comercialización que incentiven la productividad y la rentabilidad, más allá del acopio o la compra directa de cosechas, de forma que los productores compitan en condiciones equitativas con nuestros socios comerciales”.

Puntos en apoyo al campo

“Impulsar la agricultura por contrato, junto con financiamiento competitivo, seguros y mecanismos de cobertura cambiaria, para reducir riesgos y brindar certidumbre en precios, volúmenes y condiciones de venta desde la siembra”, comentó el consejo.

Segundo, contar con instrumentos diferenciados para pequeños, medianos y grandes productores, bajo esquemas escalonados, progresivos y corresponsables.

Así como implementar apoyos directos y focalizados a la comercialización, activados únicamente cuando el mercado no cubra los costos de producción ni una rentabilidad mínima, garantizando un ingreso objetivo al productor.

Grupo Consultor en Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que en granos y oleaginosas la “producción estimada es de 34.6 millones de toneladas, con un valor de 231.5 mil millones de pesos”.

Añadió que “el subsector mantiene estabilidad en volumen, aunque continúa siendo el principal foco de vulnerabilidad en términos de autosuficiencia alimentaria”, por el crecimiento de las importaciones de granos.

