Un juez federal de Estados Unidos determinó este jueves que Google monopolizó la publicidad en internet, al realizar acciones "anticompetencia" para alcanzar sus metas. Es la segunda vez en un año que un tribunal federal determina que el gigante tecnológico actuó ilegalmente para mantener su dominio.

“Además de privar a los rivales de la capacidad de competir, esta conducta excluyente dañó sustancialmente a los clientes editores de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta”, dijo la jueza Leonie Brinkema.

La empresa tecnológica se enfrenta cada vez más a un juicio sobre su papel predominante. Un artículo de The New York Times señala que esta no es la primera demanda a la cual se enfrenta, ya que en los últimos años se le ha cuestionado su participación dominante en la información y el comercio en en línea.

Lee también Google es acusado en Japón de violar las leyes antimonopolio; hay quejas similares en su contra en EU y Europa

De acuerdo con el medio, en agosto del 2024, otro juez dictaminó que Google tenía el monopolio de las búsquedas en línea. Actualmente se considera, una solicitud del Departamento de Justicia para realizar una audiencia de tres semanas sobre este asunto, comenzando el lunes próximo.

Monopolio de empresas tecnológicas

Esta empresa cuenta con otros casos que forman parte de un esfuerzo de los reguladores para controlar las acciones de poder de las mayores empresas del sector tecnológico como Google, Amazon o Apple, entre otras, las cuales han configurado el comercio, la información y la comunicación el línea.

El Times recuerda que el Departamento de Justicia también presentó una demanda en contra de Apple, asegurando que la compañía obstaculizaba a los consumidores de dejar sus dispositivos y software, mientras que la Comisión Federal de Comercio acusó a Amazon por presionar a pequeñas empresas al comercio en línea.

Mientras que Meta se enfrentará a un juicio la próxima semana, por eliminar a sus rivales al comprar las redes sociales: Instagram y WhatsApp.

Lee también Google monopolizó la publicidad en internet, dictamina juez de EU; el gigante tecnológico realizó acciones "anticompetencia"

Google cuenta con un paquete de software, donde se realizan subastas para colocar anuncios cada que un internauta cargue algún sitio web. Foto: Pexels

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que durante su administración se mantendrá una postura firme en materia antimonopolio para las empresas que pertenezcan el sector tecnológico.

Afectaciones del monopolio de publicidad de Google

El caso sobre el monopolio de Google en la publicidad en línea se abrió en 2023, con el objetivo de dar a conocer la compleja red de programas que venden espacios en las páginas web, así como en sitios de noticias y redes sociales.

Google cuenta con un paquete de software, que incluye Google Ad Manager, donde se realizan subastas para colocar anuncios cada que un internauta cargue algún sitio web, generando 31 mil millones de dólares en 2023.

Este negocio también se ha visto beneficiado con la adquisición de DoubleClick, una compañía de publicidad en línea, que le permitió al gigante tecnológico tener una participación del 87% en la venta de anuncios, de acuerdo con el periódico de EU.

Lee también Trump afirma que fallos contra Google y Apple en Europa esconden motivaciones políticas; llama a la UE "aprovechada"

Ante estas acciones el gobierno de Estados Unidos, acusó a la empresa de tener un monopolio sobre diversas compañías de la industria, obteniendo ingresos de cada transacción.

Durante años estas actividades han perjudicado a múltiples sitios web que producen contenidos gratuitos en línea.

Google aseguró que se enfrentan ante otras compañías de tecnología y de redes sociales como Tiktok y las plataformas de streaming, por lo que necesitan tomar medidas respaldadas por la decisión de la Corte Suprema de 2004, que protege el derecho de elección de colaboración entre empresas.

Durante años, grupos que representan a organizaciones de noticias, incluido The New York Times, han argumentado que el dominio de las grandes plataformas tecnológicas socava la industria mediática.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc