EU puede cancelar visas en cualquier momento si hay motivos: Embajada; “no es un derecho, es un privilegio”, dice

Muere hombre tras incidente con personal de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

A unas horas de que funcionarios de la secretaría de Hacienda y Crédito Público presenten el ante las comisiones unidas de Hacienda y Estudios legislativos Primera, el l (FMI), pidió a México una estrategia más ambiciosa para reducir la deuda a través de cambios de fondo al sistema tributario más allá de los impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS).

Las medidas de recaudación incluidas en el , que incluyen la reducción de ciertas deducciones, la ampliación de las retenciones y el aumento de los impuestos especiales, son bienvenidos.

Sin embargo, se requerirán esfuerzos adicionales tanto en lacomo en la política fiscal, según el informe final de la evaluación anual que dio a conocer de manera ampliada este lunes.

Reconoció que las mejoras en la se centraron en reducir los altos niveles actuales de informalidad y las fugas del .

Mencionó que el enfoque actual de las autoridades en la administración aduanera y la mejora de la coordinación interinstitucional son pasos en la dirección correcta.

No obstante, el FMI consideró que se necesita un marco más claro para abordar las deficiencias de cumplimiento, basado en un análisis detallado de las brechas tributarias, con objetivos concretos para mejorar el cumplimiento a lo largo del tiempo.

Advirtió que se podrían tener resultados muy modestos, debido al ya sofisticado de México.

De ahí que es probable que no se esperen muchos beneficios adicionales derivados de una mejor administración tributaria.

También ponderó que se necesitan cambios en la política fiscal para aumentar la progresividad del (ISR) para personas físicas.

En ese sentido, propuso una reducción en el umbral para los tramos más altos del ISR, elevando la tasa marginal más alta y ajustando los límites para las deducciones personales.

Otras observaciones que indicó fueron aumentar gradualmente el impuesto al carbono para incluir el , extender la regalía minera a todos los minerales y aumentar su tasa, así como eliminar los incentivos fiscales en la frontera norte y sur.

Es decir, quitar las tasas reducidas para el IVA y el en esas regiones, y subsidios adicionales a los combustibles.

Para los gobiernos locales, ponderó que deberían aumentar la mediante la actualización del catastro, el fortalecimiento de la coordinación entre los niveles municipal, estatal y nacional, y el establecimiento de una tasa impositiva mínima.

Incluso consideró que deberían establecer una tasa mínima para los impuestos locales sobre vehículos.

Un mayor ingreso subnacional podría liberar margen fiscal a nivel federal, aseguró. En pocas palabras pidió a México realizar una .

