Las empresas afiliadas en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) están trabajando con las autoridades por las investigaciones de huachicol fiscal a partir de los hallazgos de carrotanques que se incautaron por este delito en julio pasado, aseguró el presidente de esta agrupación Francisco Fabila.

"Sin duda ese es un tema que lo ven directamente las compañías. Nosotros como asociación de ferrocarriles no hemos sido involucrados en en este aspecto. Sabemos que están trabajando y colaborando de manera muy plena y como asociación no tendría mayor comentario de eso. Nosotros no formamos parte de de ninguna investigación ni parte de lo que se haya hecho", apuntó el ejecutivo.

En el marco de la vigésima segunda edición del Expo Rail, organizado por la Asociación Fabila, el presidente señaló que el transporte de hidrocarburos en ferrocarril se ha mantenido este 2025.

Lee también Consolidación fiscal en México será más lenta, advierte el banco suizo UBS

"En el sector energético realmente hemos visto que se mantiene, no te puedo decir que esté disminuido, pero tampoco tenemos un incremento de volumen importante. Estamos viendo cómo continúan ingresando productos energéticos desde la frontera, pero también desde los diferentes puertos", aseguró en entrevista.

Presidente de Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Francisco Fabila. Foto: Especial

En julio de 2025 autoridades incautaron 129 carro tanques los cuales contenían huachicol fiscal.

El huachicol fiscal es la importación de aditivos, los cuales han sido pasados por otra fracción arancelaria en las aduanas fronterizas y de puertos para evitar el pago de impuestos correspondiente a combustibles automotrices lo cual sucede principalmente con el diesel por sus características.

Lee también Venta de autos nuevos crece 0.3% en septiembre, reporta Inegi

La movilización de hidrocarburos por ferrocarril ha crecido en los últimos años por las mejoras e inversiones de estas empresas privadas con concesión pública federal.

En los reportes financieros de Grupo México, la cual es la principal concesionaria, se indica que en la actualidad 8% de lo que transportan en las vías son productos del sector energético ya sea combustóleo, coque, carbón u otros energéticos.

A partir de este hallazgo, la Fiscalía General de la República inició investigaciones las cuales hasta ahora no se han resuelto.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) ha señalado que este problema ha ascendido al nivel de que uno de cada tres litros de combustible que se distribuyen y comercializan en México son huachicol, ya sea fiscal, el realizado en mezclas o a través de las tomas clandestinas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm