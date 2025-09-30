La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que entre diciembre de 2025 y enero del próximo año se inaugurará el recorrido completo del Tren El Insurgente, el cual abarca de la estación Observatorio a Toluca.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, la Jefa del Ejecutivo federal detalló que actualmente se están haciendo pruebas en el último tramo de la obra ferroviaria.

Explicó que las pruebas que se llevan a cabo son electromecánicas, de funcionamiento y se realizan todas las revisiones que se tienen que hacer antes de poner el tren en marcha.

“Ya está en pruebas, ya corrió el tren hasta Observatorio, de Toluca hasta Observatorio, se siguen haciendo pruebas. Son alrededor de un mes, por lo menos, de pruebas. Son pruebas electromecánicas, de funcionamiento, todas las revisiones que se tienen que hacer antes de ponerlo en marcha.

“Está (planeada su inauguración) entre finales de este año, los últimos días de diciembre y enero del próximo año”, dijo.

La Mandataria federal destacó que la obra civil prácticamente terminó y recordó que el proyecto fue iniciado desde hace más de una década.