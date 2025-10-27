Más Información

El valor de lasen septiembre repuntó, con lo que ligó cuatro meses al alza, de acuerdo con los datos oportunos publicados por el (Inegi).

Las ventas totales de mercancías al exterior reportaron un de 13.8% en el noveno mes del año mes del año, luego de un incremento de 7.4% en agosto.

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 56.5 mil millones de dólares en septiembre, cifra integrada por 54 mil 821 millones de dólares de ventas no petroleras y por 1 mil 667 millones de dólares de las petroleras.

Lo anterior significó una contracción anual de 11.8% en las y un incremento de 14.8% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas aavanzaron 12.4%, donde las automotrices retrocedieron 7.2%, pero el resto logró crecer 22.3%.

Compras al exterior

El valor de las importaciones de mercancías, en septiembre de 2025, fue de 58 mil 887 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 15.2%. Dicha cifra fue resultado neto de una baja de 2.2% en las y de un aumento de 16.7% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de 5.6% en las compras de , en bienes intermedios 19.6%, mientras que las adquisiciones de bienes de capital retrocedieron 3.2%.

Balanza comercial

La información oportuna de indica un de 2 mil 399 millones de dólares en septiembre de 2025, saldo que se compara con el déficit de 1 mil 491 millones de dólares, observados en el mismo mes de 2024.

Para los primeros ocho meses del presente año, la balanza comercial presentó un déficit de 2 mil 928 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 19 mil 472 millones.

