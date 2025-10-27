El valor de las exportaciones mexicanas en septiembre repuntó, con lo que ligó cuatro meses al alza, de acuerdo con los datos oportunos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ventas totales de mercancías al exterior reportaron un aumento anual de 13.8% en el noveno mes del año mes del año, luego de un incremento de 7.4% en agosto.

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 56.5 mil millones de dólares en septiembre, cifra integrada por 54 mil 821 millones de dólares de ventas no petroleras y por 1 mil 667 millones de dólares de las petroleras.

Lo anterior significó una contracción anual de 11.8% en las exportaciones petroleras y un incremento de 14.8% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.4%, donde las automotrices retrocedieron 7.2%, pero el resto logró crecer 22.3%.

Compras al exterior

El valor de las importaciones de mercancías, en septiembre de 2025, fue de 58 mil 887 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 15.2%. Dicha cifra fue resultado neto de una baja de 2.2% en las compras petroleras y de un aumento de 16.7% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de 5.6% en las compras de bienes de consumo, en bienes intermedios 19.6%, mientras que las adquisiciones de bienes de capital retrocedieron 3.2%.

Balanza comercial

La información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 2 mil 399 millones de dólares en septiembre de 2025, saldo que se compara con el déficit de 1 mil 491 millones de dólares, observados en el mismo mes de 2024.

Para los primeros ocho meses del presente año, la balanza comercial presentó un déficit de 2 mil 928 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 19 mil 472 millones.

