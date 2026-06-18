Washington.- Los gobiernos de Estados Unidos y México concluyeron una última ronda de contactos previa al inicio, el próximo 1 de julio, de la revisión formal del tratado de libre comercio T-MEC, que también incluye a Canadá, y en la que se decidirá si se extiende su vigencia.

Una delegación mexicana encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para reunirse con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Se trató del segundo encuentro entre ambas partes tras el celebrado los días 28 y 29 de mayo en Ciudad de México.

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Según detalló Ebrard en redes sociales, durante la reunión se abordaron asuntos como las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz.

"México presentó sus puntos de vista y sus propuestas, que deberán ser analizadas por nuestra contraparte", afirmó el funcionario mexicano.

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Concluyendo en Washington la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/TLu5VqpbnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 18, 2026

México y Canadá quieren mantener T-MEC; EU prefiere acuerdos bilaterales

Este encuentro se produce antes de que el 1 de julio Estados Unidos, México y Canadá celebren una reunión virtual para iniciar la revisión formal del T-MEC, en vigor desde 2020.

Los tres países deberán decidir si extienden el tratado en sus términos actuales por otros 16 años, hasta 2042, o si abren un proceso de revisiones anuales que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, llevaría a su expiración en 2036.

Tanto México como Canadá han expresado su disposición a renovar el T-MEC, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una postura ambigua y ha llegado a señalar que preferiría negociar acuerdos bilaterales con sus dos vecinos.

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El miércoles, durante la cumbre del G7 en Francia, Trump afirmó que podría firmar la renovación del tratado, aunque reiteró su preferencia por que este deje de existir, al considerar que Estados Unidos no lo necesita.

El T-MEC, que representa alrededor del 30% de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para EU.

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