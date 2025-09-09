Más Información
Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal
Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas
Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados
Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y lliance Laundry Systems LLC alertaron por los riesgos que existen de que 556 secadoras de ropa causen un incendio debido a algunas fallas.
El problema podría presentarse porque uno o más tornillos podrían desprenderse y ocasionar una fuga de gas, lo que provocará que el cable se queme y consecuentemente habrá un evento de combustión.
Por ello, la empresa dueña de la marca se comprometió a reparar las secadoras sin costo y en el domicilio de las y los consumidores.
¿Cuáles son las secadoras con fallas que pueden ocasionar un incendio?
Esto puede ocurrir en las marcas Huebsch, modelo secadora de doble tambor; marca Speed Queen, modelo secadora de un tambor y de doble tambor; y marca Unimac, modelosecadora de un tambor y de doble tambor.
Lee también ¿Tienes un auto Ibiza o Arona? Profeco y Seat alertan por fallas en bolsas de aire; llaman a revisión a más de 7 mil vehículos
Dichos productos tienen los siguientes indicativos en el número de modelo: dígito 1° letras S, H o U; dígito 3° al 5° números 030, 035, 045 o 055; dígito 6° letra N, L, R o D, y dígito 13° número 6.
Campaña para revisar secadoras con fallas
"Las personas afectadas podrán hacer válida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten y Alliance LaundrySystems programará la visita de un técnico que reparará el producto".
Lee también Leche Lacti Lac de Tiendas 3B incumple características nutrimentales de Profeco; esta es la razón
Esta campaña de llamado a revisión está vigente desde abril de 2025 y tendrá una vigencia indefinida.
La empresa dijo que hasta el 6 de junio pasado no tenía reporte de daños o lesiones por el desperfecto en territorio mexicano.
Puso a consideración los siguientes números y medios de contacto: inquiries@alliancels.com, así como los sitios web https://alliancelaundry.com/,https://speedqueencommercial.com/en-us/, https://huebsch.com/ y https://unimac.com/.
Mientras que la Profeco pidió a los consumidores que en caso de quejas llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.
Paquete económico refleja estabilidad para 2026: Canaco CDMX; ve necesaria más claridad sobre gasto en seguridad, salud y servicios
sg/mcc