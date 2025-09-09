La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y lliance Laundry Systems LLC alertaron por los riesgos que existen de que 556 secadoras de ropa causen un incendio debido a algunas fallas.

El problema podría presentarse porque uno o más tornillos podrían desprenderse y ocasionar una fuga de gas, lo que provocará que el cable se queme y consecuentemente habrá un evento de combustión.

Por ello, la empresa dueña de la marca se comprometió a reparar las secadoras sin costo y en el domicilio de las y los consumidores.

¿Cuáles son las secadoras con fallas que pueden ocasionar un incendio?

Esto puede ocurrir en las marcas Huebsch, modelo secadora de doble tambor; marca Speed Queen, modelo secadora de un tambor y de doble tambor; y marca Unimac, modelosecadora de un tambor y de doble tambor.

Dichos productos tienen los siguientes indicativos en el número de modelo: dígito 1° letras S, H o U; dígito 3° al 5° números 030, 035, 045 o 055; dígito 6° letra N, L, R o D, y dígito 13° número 6.

Las marcas afectadas son: Huebsch, Speed Queen y Unimac. Foto: Pexels

Campaña para revisar secadoras con fallas

"Las personas afectadas podrán hacer válida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten y Alliance LaundrySystems programará la visita de un técnico que reparará el producto".

Esta campaña de llamado a revisión está vigente desde abril de 2025 y tendrá una vigencia indefinida.

La empresa dijo que hasta el 6 de junio pasado no tenía reporte de daños o lesiones por el desperfecto en territorio mexicano.

Puso a consideración los siguientes números y medios de contacto: inquiries@alliancels.com, así como los sitios web https://alliancelaundry.com/,https://speedqueencommercial.com/en-us/, https://huebsch.com/ y https://unimac.com/.

Mientras que la Profeco pidió a los consumidores que en caso de quejas llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

